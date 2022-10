Yahaira Plasencia se encuentra envuelta en polémica luego que una locutora de Radio Moda se quejara con Sergio George porque, según asegura, le prestó unos lentes italianos a la salsera y nunca se los devolvió. Es más, denunció que la reina del Totó la dejó en visto cuando le reclamó para que se los retorne.

Según la periodista Kathy Sheen, Gianina Portugal aprovechó una entrevista con Sergio George para comentarle que su engreída le había ‘metido cabeza’. “Yahaira tiene un roche con una locutora de radio, ella tuvo al frente a Serge y le reclamó por unos lentes que le había prestado, y que en los premios Heat los tiró, no eran de ella pero los tiró”, dijo la exreportera de espectáculos.

En las imágenes, se ve a Gianina Portugal conversando con el productor musical y contándole lo que había sucedido con la cantante. “Hace bastante tiempo ando con lentes chinos desde que Yahaira Plasencia perdió mis lentes reales en los premios Heat. Me tengo que quejar porque Yahaira no me ha contestado el WhatsApp. Sucede que en los premios Heat, su outfit iba con unos lentes míos, le encantaron y me los pidió prestados, no sabía que los iba tirar al público , esos lentes que ves que volaron, eran míos”, dijo la entrevistadora.

Sergio George le indicó que le mandara la factura a la salsera y ella resaltó que se había tratado de comunicar con ella pero la dejó en visto. “Le he mandado la factura, le he escrito mil veces y nada que contesta, eran unos lentes rojos, italianos, bien lindos, pero desde ahí no sé nada de ella”, acotó la locutora.

El productor musical se comprometió a interceder para que Yahaira le pague sus lentes.

“Yahaira, cómo la vas a dejar en visto, ya pe Yaha, son los lentes italianos, devuélvele los lentes. Por eso ya saben, si la Yaha les pide prestado algo no le den porque no sabe cuidar las cosas... que le pida a Gabriela Herrera que derrepente puede tener unos igualitos”, dijo Kathy Sheen entre risas.

Locutora de radio Gianina Portugal se quejó con Sergio George porque Yahaira Plasencia le ‘metió cabeza’ con sus lentes.

