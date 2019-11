Yahaira Plasencia se luce con sus nuevas zapatillas Gucci de más de mil dólares... ¡Provecho!

Yahaira Plasencia sorprendió a todos sus seguidores el último fin de semana durante su presentación en 'El Dúo perfecto' y, aunque casi sufre un percance con su vestimenta, la salsera supo salir airosa, pero en los últimos días sus publicaciones en las redes sociales tiene un estilo particular, pues la cantante de 'Y le dije no' no solo muestra algunos videos de sus presentaciones, sino que también llama la atención su predilección por algunos diseñadores.



Hace unas semanas, Yahaira no dudó en tomarse una foto luciendo sus zapatillas Balenciaga con una cartera Gucci y otros diseños exclusivos cuyo costo podrían sobrepasar los 500 a mil dólares.

Por ello en su última publicación de Instagram, llamó la atención unas zapatillas blancas, aparentemente desgastadas, con diseño de unos labios y una lengua de culebra rojas.



Yahaira Plasencia se luce con sus costosas zapatillas Gucci Yahaira Plasencia se luce con sus costosas zapatillas Gucci

Esta nueva adquisición de Yahaira Plasencia son de la última colección de Gucci de piel marfil tratada con efecto vintage desgastado, que la misma marca describe como "inconfundible, con un estampado inspirado en las bandas de rock".

De acuerdo a la página web de Gucci,

LA VACILAN CON MEME



Por otro lado, en las redes sociales circuló un meme en donde comparan el look de Yahaira Plasencia con un conocido personaje de la película Shrek lo que provocó que muchos lo compartieran en sus perfiles, pero la salsera no hace caso y en breve se prepara para viajar a Colombia para la grabación de su nueva canción y videoclip.