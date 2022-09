¡UY! Yahaira Plasencia fue consultada sobre la opinión que tiene de Gabriela Herrera, esto luego que la exguerrera recibió halagos de Sergio George. La salsera remarcó que la conoce y se llevan bien.

“Siempre lo dije, Gabriela es una chica que baila bonito, una chica que tiene mucha presencia, y eso es lo que también vende en esta industria. A Gaby la conozco y me cae muy bien, todo muy bien con ella”, dijo.

El último 27 de agosto, Gabriela Herrera se presentó en La gran estrella y deslumbró al jurado por su talento en el baile. Sergio George pidió que la coronaran y que le dieran un puntaje perfecto.

Yahaira Plasencia sobre los supuestos “celos” de Gabriela Herrera

La cantante fue consultada sobre si habría sentido “celos” de la reacción de Sergio George a Gabriela Herrera, y aclaró que no sintió celos y que sabe que el productor busca artistas.

“No, nada que ver, no me puse celosa, por el contrario, sé que Sergio tiene que buscar artistas, es productor, es su negocio, y qué mejor que sea en el Perú. A mí siempre me ponen como la mala, siempre dicen que Yaha es la mala, pero, al contrario, yo siempre que tengo una entrevista internacional menciono a todas las chicas, porque todas tenemos sueños”, enfatizó.

