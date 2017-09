¡Que fuerte! Yahaira Plasencia tiene otro drama en el reality deportivo 'Esto Es Guerra'. Además de los problemas con Rosángela Espinoza, ahora se suman los viene y va con Luis Alonso.

Luis Alonso y Yahaira Plasencia tienen una historia media romanticona que los precede. La producción y sus compañeros de reality no paran de molestarlos con la finalidad de que oficialicen su relación. Sin embargo, los guerreros no quieren sentar cabeza juntos.

Ahora, Luis Alonso quiere demostrar que está cansado de los dimes y diretes. En la última transmisión de Esto Es Guerra, el guerrero le dijo todo lo que se tenía guardado a Yahaira Plasencia.

"Hay algo que no me queda claro. ¿Por qué cuándo se prenden las cámaras eres otra?", preguntó tranquilo Luis Alonso. Sin embargo, la respuesta agarró fría a Yahaira Plasencia, quien no supo como responder tal acusación.

Mathías Brivio, conductor de Esto Es Guerra, confirmó las acusaciones de Luis Alonso. "Yo he visto. Detrás de cámaras, Yahaira hace una presentación o algo y abraza a Luis Alonso. Luis Alonso hace un un chiste y Yahaira viene y lo celebra, pero todo atrás de cámaras. Tiene razón Luis Alonso, buen punto", dijo el conductor del programa.

"¿Por qué, Yahaira?", le preguntaron. "Yo tampoco entiendo porqué. Ya buscaré la respuesta", respondió Yahaira Plasencia notoriamente acorralada. "¿Tampoco te entiendes a ti misma?", insistió Mathías Brivio en son de broma.

¿Será que no sabía qué decir para defenderse? Yahaira Plasencia quiso pasar por agua fría las acusaciones pero lo cierto es que Luis Alonso le ha dicho doble cara. Cuando está frente a las cámaras tiene un personalidad y cuando estas se apagan, nace otra.

Yahaira Plasencia y Luis Alonso

