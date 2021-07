Yahaira Plasencia habló, en entrevista con Magaly Medina, sobre su relación con Jefferson Farfán que culminó tras su estadía con la ‘Foquita’ en Rusia.

“Yo no voy al estreno de su película con él. En ningún momento dije que soy la novia. Tú puedes decir muchas cosas, pero tú no sabes si realmente. Mucha gente puede hablar sin saber. Cada uno tenía rumbos y caminos distintos”.

“Jefferson no es que no me quería en su casa. Tú no has estado allí. Siempre fue un caballero. Tú hablas porque no lo conoces.; yo te hablo porque lo conozco. No me dejaba sola en esa casa”.

“Tú estás viendo lo que he grabado. No he pasado todo. Cada uno grababa lo que cada uno quería. No voy a dar estar dando lástima. En ese viaje me di cuenta de muchas cosas: que primera era mi carrera. Es un caballero y buena persona”.

“Tú hablas lo que tú ves. ¿Cómo sabes que no era al revés? (...) Muchos hablan sin saber. No estábamos juntos. No es perder tiempo, pero la pasaba muy bien con él, pero no podía hacer más. Tú siempre pones eso por delante. Vinimos y conversamos, y cada uno por su lado. Tampoco te voy a relatar todo. Ha pasado mucho tiempo y hablar de eso ya fue, el tema ya está enterrado”.





