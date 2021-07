Magaly Medina y Yahaira Plasencia ‘se metieron duras puyas’ durante la promocionada entrevista que tuvieron en el popular programa de espectáculos de las noches. ‘La Urraca’ le respondió a ‘La Yaha’ que ‘Ella no le puso los cachos a su marido’, cuando la salsera la dijo que ella ‘no se toma el café dos veces’, en clara referencia a la seperación de la periodista y su esposo, de hace unas semanas.

MÁS INFORMACIÓN: TODO SOBRE LA ESPERADA ENTREVISTA DE MAGALY MEDINA A YAHAIRA PLASENCIA

El momento más ‘picante’ de esta entrevista ocurrió cuando Magaly le pidió a Yahaira que esta vez no haga playback como en los premios Heat y la cantante recordó que hace unas semanas la periodista anunciaba su separación, con la siguiente frase “Yo no tomo el café dos veces”, en un tono desafiante.

“No disculpame, es el marido con el que me case. No es un novio, además, yo no le puse los cachos a mi marido”, manifestó Medina, mientras que la salsera repetía ‘El que se pica pierde’.





TROME | Magaly Medina entrevista a Yahaira Plasencia (Magaly TV, La Firme)

Magaly agregó que el ‘chocolatito no se quiso tomar el café varias veces’, mientras que la propia Yahaira Plasencia mandaba al corte comercial, recordando que la periodista se ‘picó'.

LA ENTREVISTA DE MAGALY MEDINA A YAHAIRA PLASENCIA

Yahaira Plasencia fue la invitada especial de Magaly Medina, en una entrevista en la que habló sobre diferentes temas como la relación que tuvo con Jefferson Farfán, su ansiada internacionalización y el lanzamiento de su nuevo tema ‘Dime’.

TE PUEDE INTERESAR: