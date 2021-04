Doña Coca, madre de Yahaira Plasencia, habló con un reportero de Magaly Medina sobre la intervención policial en la casa alquilada por la salsera en Cieneguilla por su cumpleaños que se realizó durante el toque de queda para evitar la propagación del coronavirus. La salsera fue hallada en la maletera de un auto mientras que los otros chicos realities como Pancho Rodríguez, Ximena Peralta y Facundo González también estuvieron en la reunión. Todos los mencionados han sido suspendidos de Esto es Guerra.

El programa de la ‘urraca’ hizo un extenso reportaje sobre todos los pormenores de lo sucedido en la casa alquilada por la salsera y en una escena consultaron a la mamá de la intérprete de Y le dije no sobre lo que hizo su hija.

La madre de Yahaira Plasencia fue clara en que la única que tiene que responder ante lo que hizo su hija en Cieneguilla al organizar una ‘fiesta covid’ en su cumpleaños es solamente ella.

“Ella es grande y tiene que reconocer sus errores”, comentó Doña Coca al reportero de Magaly Medina.

¿QUIÉN ES EL DUEÑO DEL BMW?

En otro momento, Magaly indicó que el auto usado por Yahaira era un BMW que pertenecía a un abogado que trabajaría en el Ministerio del Interior e hizo un llamado al Ministro y a la Inspectoría de la Policía Nacional, pues resulta extraño que tanto Yahaira como los mencionados chicos reality no aparezcan en el parte policial.

“¿Por qué Yahaira Plasencia estaba escondida en una maletera, más exactamente en un BMW? ¿A quién le pertenecía ese auto?, ¿por qué Yahaira no figura en el parte policial? Qué tal vara y nosotros que pensamos que la vara se le había acabado con Farfán, pero no. Tremenda vara. En el parte policial no figuran ni Ximena, ni Yahaira, ni Facundo ni Diego Zurek”, se preguntaba la periodista.

“¿Quién es el dueño del carro, de este BWM? ¿Por qué Yahaira fue cuidada, escoltada y sacada de ahí salvo esa imagen que alguien la deslizó y la grabó, porque de lo contrario no habría ninguna sola imagen que vincularía a la salsera con esa fiesta privadita”, agregó la conductora de Magaly Tv: La Firme.

“Resulta que el dueño de ese carro está vinculado al Ministerio del Interior y aquí yo quiero decir atención Mininter, Inspectoría de la Policía. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién protegió a Yahaira y sus amigos? ¿Qué corona tiene Yahaira Plasencia?”, prosiguió.

JOHANNA SAN MIGUEL SE PRONUNCIA

Johanna San Miguel, conductora de Esto es Guerra, se pronunció sobre Yahaira Plasencia, Ximena Peralta, Facundo González y Pancho Rodríguez, que fueron suspendidos indefinidamente de ‘Esto es guerra’ tras la polémica fiesta clandestina en Cieneguilla.

A la ‘chata’ se le notó muy molesta y volvió a repetir que los chicos realities estaban suspendidos indefinidamente hasta que la producción decida traerlos de vuelta tras romper los protocolos dictados por el Gobierno del Perú para evitar la propagación del COVID-19.

“A título personal, espero que no vuelvan más. Esto es una advertencia para todos los que estamos aquí en este momento porque es un gesto que no se debe repetir nunca más”, dijo Johanna San Miguel al inicio de Esto es Guerra.

La conductora del reality de televisión pidió perdón al público por las actitudes de Yahaira Plasencia, Ximena Peralta, Facundo González y Pancho Rodríguez al asistir a la ‘fiesta covid’ en el cumpleaños de la salsera.

“Hay gente y niños que nos ven y nos debemos absolutamente a ellos. Sabemos lo que ha pasado y sabemos perfectamente que no tenemos la mano temblorosa para sancionar y eliminar a quien no cumpla todas las normas que el Gobierno dispone en el que día a día mueren miles de peruanos. No es justo. No estamos de acuerdo. Eso es todo lo que tengo que decir a nombre del programa y a nombre mío. Mil disculpas”, concluyó.