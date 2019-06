Magaly Medina soltó tremenda bomba. Y es que el equipo de investigación de la Urraca se fue hasta Villa El Salvador para entrevistar a la mujer que le vendió los muebles a Yahaira Plasencia , los mismos que al parecer fueron a su nuevo departamento de Camacho.

Según el testimonio de la vendedora, Yahaira Plasencia llegó hasta su tienda acompañada de su papá y su mamá y compró 'centros' valorizados entre 6 mil y 7 mil soles. Consignó como dirección de entrega su nuevo departamento ubicado en el Golf de los Incas.

Además, la vendedora dijo al reportero de Magaly Medina que quien recibió los muebles nuevos de Yahaira Plasencia fue la misma salsera pero acompañada de doña Charo, nada menos que la mamá de Jefferson Farfán.

¿La mamá de Jefferson Farfán recibió los muebles del nuevo departamento de Yahaira Plasencia?. Video: Magaly Tv La Firme

Pese a las especulaciones sobre su nueva residencia, Yahaira Plasencia utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video en el que 'muestra' a todos sus seguidores la lujosa zona en la que ahora vive, supuestamente.

"Estoy caminando por el Golf, mi casa nueva, mi departamento que me he comprado. Les voy a mostrar mi departamento de lujo en el Golf Los Incas", dijo Yahaira a modo de broma mientras mostraba el interior de un condominio multifamiliar.



La sorpresa de la cantante no quedó ahí. En otro video Yahaira Plasencia pidió que no crean en las especulaciones pues asegura que no se ha mudado a una zona lujosa.