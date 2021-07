QUEDÓ SORPRENDIDA. La salsera Yahaira Plasencia se presentó esta tarde en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre para ofrecer más detalles de su nuevo sencillo “Dime” y también para revelar algunos detalles de su vida personal. La expareja de Jefferson Farfán contó cómo fue la experiencia de conocer al exitoso y famoso Marc Anthony gracias a Sergio George.

La cantante confesó que su encuentro con Marc no fue planeada, pues ella no tenía una agenda pactada con él, sino que se dio por coincidencias debido a que su representante, el productor musical Sergio George, se encontraba grabando con el artista.

“Mira, tienen que saber algo de Sergio George, él no planea nada, es super espontáneo, todo tiene que ser orgánico para él, he aprendido mucho de su paciencia. Yo siempre le decía, Sergio preséntame a Marc Anthony, me decía que no, ‘no le voy a decir que te quiero presentar a mi cantante’ porque eso se va a dar en algún momento”, sostuvo.

Yahaira cuenta detalles de su encuentro con Marc Anthony: “Me dijo que sabía de mí y mis canciones”

Los conductores de ‘Amor y Fuego’ le preguntaron más detalles de lo que sintió conocer a un famoso, Yahaira Plasencia no dudó en responder y seguir contando más de este momento. Según dijo, fue Sergio quien le pidió que vaya a su estudio para conocer al intérprete de “Y hubo alguien”.

“Lo peor es que ese día Sergio me había puesto una agenda full, tenía que ir al vestuario, a la chica del maquillaje, del peinado, los bailarines, la coreografía y tenía todo el día full. Terminé como a las 8 p. m,, me fui a ver al estudio a Marc, Sergio me lo presentó, estaban grabando con un grupo de compositores, músicos, productores, de todo”, dijo.

LEE TAMBIÉN: Magaly explicó por qué Yahaira sacó la lengua en su programa

Expresó que al inicio se mostró tímida y que tuvieron que pasar más de tres horas para pedirle a Marc Anthony una foto. Además, confesó que el cantante le dijo que ya la conocía.

“Me dijo que sabía de mí, de algunas canciones, que trabajaba con Sergio, que qué bueno que una chica joven haya apostado por la salsa y no por el urbano”, reveló.

Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en sorprenderse y destacar el talento de Yahaira para captar la atención de Sergio George, quien representa a varios artistas muy conocidos.