La cantante María Grazia Polanco aseguró que Yahaira Plasencia es una cantante muy talentosa y trabajadora, y que se llevan muy bien.

“Me parece una chica súper talentosa y le deseo lo mejor en su carrera. ¿Qué opino de su música? La verdad, a mí no me parece que hace netamente salsa, como ella misma lo ha dicho, pues fusiona géneros con lo urbano y no tengo nada en contra de ella”, sostuvo la cantante de la orquesta ‘Bembé’.

Se dice que Jefferson Farfán la ayudó mucho en su carrera…

No sé, pero yo veo a esa chica trabajando mucho, pues antes de la pandemia hacía cinco o seis shows por noche, no la considero una mantenida. Si recibió ayuda o no, es un tema de ella. Cada quien hace su trabajo de la mejor manera.

¿Ustedes tienen una amistad?

Alguna vez nos presentaron, pero no hubo tiempo de conversar. No me parece sobrada, he escuchado comentarios, pero conmigo no se portó así y le deseo lo mejor en su carrera y vida personal.