"Voy donde me contratan", respondió Yahaira Plasencia cuando le preguntaron qué hacía en el departamento de Farfán

Yahaira Plasencia nuevamente jugó al misterio y no quiso confirmar si tiene una relación sentimental con el futbolista Jefferson Farfán. La salsera estrenó su nuevo videoclip ‘Y le dije no’, que grabó con el productor Sergio George.



¿A alguien le has dicho ‘no’?

A la lentejita le digo no.



¿Y a quién le dijiste ‘sí’?

A mi mamá, cuando me quiere dar pollo a la brasa.



¿Cuando te invitan a una fiesta en un ‘penthouse’, dices que ‘sí’?

Si me van a pagar con la orquesta, perfecto, claro que sí.



¿Te pagaron ese día, (cuando las cámaras de Magaly Medina la ‘ampayaron’ en el departamento de Jefferson Farfán)?

¿Qué día? No lo vi, imagínate. A mí me contratan en muchas discotecas, privados y digo que ‘sí’ al trabajo.



¿Jefferson te contrató o fue una visita?

Es lo mismo que digo, si me contratan para una discoteca, todo chévere.



¿Qué opinión tienes de Jefferson?

No hablo de nadie.



¿Qué te parecen los comentarios de ‘Coto’ Hernández?

Estoy tranquila y enfocada en mi carrera.



¿Estás enamorada?

Enamorada de mi carrera.



¿Si tuvieras una relación con Farfán, lo contarías?

Mi vida privada me compete a mí.



¿Lo que se ve no se pregunta?

Yahaira: ¿Sergio (George) quieres agregar algo?

Sergio: El 28 de setiembre hay un show con Tito Nieves en Estados Unidos.

Y: También nos vamos a Puerto Rico, luego Colombia y Miami a promocionar la nueva canción y el sábado estaré en ‘El gran show’ y luego en el Kimbara.



Sergio, ¿conoces a Jefferson Farfán?

No. Tengo en este negocio de la música 40 años, este proyecto es de Yahaira y mío.



(Deyanira Bautista)