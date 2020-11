El sonero ‘Melcochita’ afirmó que ‘La India’, quien hace unos días dijo que Yahaira Plasencia parecía más una veddette o bailarina de salsa, tiene razón en criticar a Yahaira Plasencia pues la intérprete de ULaLa ‘no es salsera’.

“Estoy de acuerdo con ‘La India’ y para mí Yahaira no es salsera. Ella no está respetando a las grandes figuras como Celia Cruz, pues aparece en el escenario con ropa diminuta y se dedica a mover el ‘totó’. Eso no es salsa, tiene que demostrarlo cantando y soneando”, precisó.

Además, cuenta que espera la vacuna contra el coronavirus “porque quiero volver a trabajar de manera presencial y sentir el cariño y el aplauso de la gente”, dijo. (E.C.)