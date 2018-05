Yahaira Plasencia dice que no le gustaría conocer a Melissa Klug [FOTOS]

Yahaira Plasencia lamentó las declaraciones de Melissa Klug, quien espera que la salsera no asista a las citaciones de la fiscalía (por la demanda que le hizo su excuñada Olenka Mejía) para que termine encarcelada.



“Ahí se ve el alma de una persona, si está blanca o negra. Ese es un tema muy delicado y a nadie se le desea. Ahorita me está yendo bien, tengo a Dios de mi lado y sé que todo me irá de lo mejor. No hablo de la señora ( Melissa Klug) y no me gustaría conocerla”, expresó Yahaira Plasencia, quien junto con Marisol realizará el show ‘Patronas’, este sábado 12, en la discoteca Kali.



Asimismo, reafirmó que no se pondrá al ‘nivel’ de Magaly Medina porque es una ‘señora’. “De hecho dije que no le pienso responder a personas que ya son señoras y merecen respeto. No me voy a poner al nivel de una señora. No voy a estar en dimes y diretes con ella”, indicó Yahaira Plasencia.

Además, expresó que la periodista está al tanto de los participantes de ‘El artista del año’ (América TV), por eso los critica casi a diario. “Tiene que hablar de los artistas que están vigentes”, dijo entre risas Yahaira Plasencia.