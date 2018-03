‘La podría perdonar, pero no sé cuándo’, comentó Melissa Klug sobre Yahaira Plasencia y la posibilidad de limar asperezas tras las indirectas que suelen enviarse.

“Ella manda sus cositas en televisión, tira la piedra y esconde la mano. Pero en realidad, no tiene nada que decir de mí, pero yo sí podría hablar de ella. Ya han pasado tres años. Mi periodo de separación fue difícil, pero la vida es sabia y yo sentada he visto cómo se ha derrumbado su castillo sin hacerle daño”, reflexionó Melissa Klug.

Luego, Melissa Klug añadió que podría perdonar a Yahaira Plasencia, aunque no muestra arrepentimiento en pantallas y siempre es soberbia.

“Mi corazón ha perdonado a muchas personas que me hicieron daño, pero a ella nunca la he sentido sincera ni arrepentida. Cada día está más soberbia... La podría perdonar, pero no sé cuándo. Puede hacer con su vida lo que quiera, hablar de ella no me suma ni un sol a mi cuenta”, agregó Melissa Klug.

Sobre su relación con Ítalo Valcárcel, dijo que todo marcha bien.

“Todo está bien con Ítalo, sabe que lo de Patricio es parte del show”, afirmó Melissa Klug.

Finalmente, espera que la selección hoy tenga un buen partido en Miami ante Croacia. “Ojalá que ganen y sigan alegrando a todo el Perú. Creo que podemos ganar 2 a 0, y todos estaríamos felices si Jefferson hace un gol”, finalizó Melissa Klug.