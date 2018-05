Yahaira Plasencia llamó "infeliz" a Melissa Klug [VIDEO y FOTOS]

Al mismo estilo que Isabel Acevedo contra Karla Tarazona, la salsera Yahaira Plasencia llamó ‘infeliz’ a Melissa Klug, quien la mandó a tratarse con un psicólogo.



“¿Me ha mandado al psicólogo? ¿En serio? No respondo a nadie, no quiero hablar absolutamente de nadie. Siempre he dicho que la gente feliz no habla de nadie, la gente infeliz habla de todo el mundo. Lo digo en general. Ella no me interesa”, dijo la Yahaira Plasencia.



Asimismo, aclaró que ella, a diferencia de la Melissa Klug, nunca ‘facturó’ con la relación que tuvo con el futbolista Jefferson Farfán.



“Yo nunca hablo de Jefferson, nunca me pagaron para hablar de él. Fue una relación bonita y ahí quedó, cada uno por su camino”, expresó Plasencia.



De otro lado, Yahaira Plasencia caracterizó a Cristina Aguilera en ‘El artista del año’, obtuvo buenas críticas y dijo que está lista para llegar a la final.



‘FUE LA BURLA NACIONAL’



Como se recuerda, Melissa declaró que Yahaira debería ir al psicólogo por todas las críticas que recibió al terminar su relación con la ‘Foquita’.



“Yo le recomendaría que vaya a un psicólogo. Imagínate todo lo que ella ha pasado, la burla a nivel nacional por lo que hizo”, comentó Klug hace un par de días. (J. V.)

Yahaira Plasencia