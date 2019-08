Yahaira le manda mensaje a Coto: "Que se lleve el dinero que quiera a su bolsillo pero ese show va terminar"

Yahaira Plasencia pasa por su mejor momento profesional. La salsera acaba de presentar su nuevo tema ' Y le dije no' que fue un éxito total, pero aún no se libra de los rumores que la vinculan con su expareja Jefferson Farfán.



En una entrevista para Reporte Semanal, la cantante aseguró que está soltera hace mucho tiempo y que en el ámbito del corazón se siente 'tranquila'. "Estoy bien, estoy proyectada únicamente en mi carrera, en alcanzar mis sueños", dijo cuando le preguntaron si estaba enamorada.

Por otro lado, Yahaira Plasencia rompió su silencio y se pronunció por primera vez sobre el tan comentado video en el que se le vería 'cariñosa' con el costarrisense Coto Hernández.

"Si a mi se me pierde mi celular, entonces la persona que lo tenga va difundir los videos, las conversaciones, como soy persona pública, lo va vender a todas las producciones. Pero justamente pasa esta situación que un video solo lo tiene un canal, es como que raro", dijo Yahaira Plasencia sobre la versión de Coto Hernández, quien aseguró que le robaron el teléfono.

La salsera aseguró que no tiene nada que esconder y que camina con la frente en alto. "Yo solo digo que hay un Dios que lo juzga todo", agregó s0bre la difusión del supuesto video.

Asimismo, se refirió a la producción de Magaly Medina, quien en un primer lugar vendió el registro como un 'video íntimo', pero luego se rectificó y aseguró que no tenía contenido sexual. "Por eso se ganan las demandas" , dijo Yahaira Plasencia.

En ese mismo sentido, no negó la existencia del video pero aseguró que no tiene por qué dar explicaciones de su vida personal. "No me arrepiento de nada en la vida", dijo cuando fue consultada sobre si se arrepentía de conocer a Coto Hernández.

"Hay personas que se aprovechan y ya me ha pasado. Se acercaron con una finalidad y ya lo está logrando. Está bien que se lleve el dinero que quiera a sus bolsillos pero ese show va terminar definitivamente en algún momento", agregó Yahaira Plasencia.