SIN MEMORIA. Yahaira Plasencia fue captada en lo que parece ser su momento más vergonzoso. La salsera organizó una fiesta por su cumpleaños y la Policía llegó para intervenirla pues las reuniones están prohibidas por la pandemia. La salsera olvidó la vez que dijo que le tenía miedo al coronavirus y armó tremendo juergón la madrugada del viernes.

Yahaira Plasencia reunió a sus amigos y familiares en una residencia de Cieneguilla, hasta donde llegó la policía. En imágenes difundidas por el programa Amor y Fuego se pudo apreciar que la salsera se ocultó en el interior de la maletera de un automóvil, para evitar su detención.

Sin embargo, hace unas semanas, Yahaira Plasencia apareció América Espectáculos indicando que decidió no viajar a Miami porque le tenía miedo a la pandemia. Además dijo que ‘hay que pensar bien lo que hacemos’, sin imaginar que ella misma traccionaría sus palabras tiempo después.

“Estaba en el aeropuerto a las 8 de la mañana, pero falleció una persona afuera, no quise viajar, me traumé de la peor manera, no viajé. Llegué a casa, estuve con mis papás y los abracé con todo el amor de mi alma. La situación está muy fea, hay que pensar mucho qué hacemos”, dijo Yahaira Plasencia.

TROME | Yahaira Plasencia dice que no viajó a Miami por miedo al Covid, pero se fue de juerga en Jueves Santo

NO ERA LA PRIMERA VEZ

El pasado Jueves Santo, Yahaira Plasencia fue ampayada por las cámaras de ‘Magaly TeVe: La firme’ en una fiesta organizada en el departamento del empresario Arturo Caballero, con quien se le viene relacionando sentimentalmente.

La salsera incumplió con las normas del Gobierno y se reunió con un grupo de amigos. En el video, se le ve rodeada de varias personas, entre las que se encontraba el popular ‘Rey Arturo’, con trago en mano, sin respetar la distancia y sin mascarillas.

TROME | Yahaira Plasencia se juergueó en fiesta covid con Arturo Caballero