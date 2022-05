Yahaira Plasencia salió al frente para arremeter contra Pancho Rodríguez luego que insinuara que la salsera habría estado saliendo con un político peruano y que por eso le habrían impedido su ingreso al Perú. La cantante se enlazó en vivo desde Colombia con el programa ‘América Hoy’ y lo desmintió.

“Es un tema bastante delicado, no ha dicho mi nombre, pero con la única persona que se le vinculó a él fue conmigo, entonces me salpica todas las cosas que dice. Cuando le preguntan si soy yo, no lo niega y tampoco lo afirma y creo que eso es peor. Si él no lo descartó, lo haré yo para matar el tema , me descarto yo sola y ahí queda”, resaltó.

En esa línea, increpó al exchico reality a decir nombres y apellidos si tiene una prueba de la acusación que está haciendo, en todo caso, no manchar su imagen de esa forma.

“ Si va a hablar algo que diga con nombre y apellido... no le deseo a nadie lo que le está pasando y hasta el día de hoy me mantengo en mi posición, yo le deseo todo lo mejor, pero creo que cuando hay que hablar de un tema, si tienes pruebas, que lo diga con nombre y apellido”, puntualizó.

¿QUÉ DIJO PANCHO RODRÍGUEZ SOBRE YAHAIRA?

Pancho Rodríguez lanzó una tremenda bomba en el programa ‘Amor y fuego’ al revelar que un excongresista está bloqueando su regreso a Perú porque habría estado saliendo con una de las chicas con las que el chileno estuvo relacionado. Las miradas fueron puestas sobre Yahaira Plasencia.

En la entrevista, el chileno contó que esta mujer con la que estaba saliendo, a quien no quiso identificar, le habría mentido y ocultado un romance que tenía con un político , específicamente con un excongresista.