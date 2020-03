¡SE CANSÓ! A través de una transmisión en vivo, Yahaira Plasencia se cansó de las críticas y arremetió contra todos aquellos usuarios que la insultaban constantemente a través de los comentarios. La salsera se conectó a través del Facebook de Radiomar desde su cuarentena en alguna parte del planeta que muchos aseguran la realiza en Rusia, junto a Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia se conectó con sus seguidores en un enlace en Facebook pero sus detractores no tardaron en aparecer para realizar comentarios ofensivos e insultarla. Debido a esto, ella hizo un alto a la emisión para pedir que no la ataquen.

“Hay mucha gente que se toma el tiempo de hacer un comentario gigante porque piensa que me va a molestar o me va a afectar. De verdad que triste toda esa gente que se pone detrás de un teclado se ponga a escribir sandeces. La verdad eso no me molesta, al contrario, me da risa”, dijo Yahaira Plasencia en el enlace con Radiomar.

Asimismo, Yahaira Plasencia dio un mensaje de reflexión en el que pide a sus detractores que ‘elijan libremente lo que quieran ver’ pero que no la ataquen más.

“El mundo está cambiando. Si no te cae una persona, simplemente no la veas, no la sigas. Si te gusta otro cantante, sigue a ese cantante. Cada persona puede elegir lo que le gusta”, añadió.

Yahaira Plasencia se cansa y arremete contra usuarios que la insultan (Video: Radiomar)

¿ESTÁ EN RUSIA?

Hace unas semanas Magaly Medina deslizó la posibilidad de que Yahaira Plasencia esté pasando cuarentena en la casa de Jefferson Farfán en Rusia y ahora más fotografías desde el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus confirmarían que la cantante se encuentra al lado de ‘La Foquita’.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia anunció que se iba a Estados Unidos a radicar para continuar trabajando en su carrera musical, pero antes viajó con destino a Holanda, al parecer, para luego dirigirse a Rusia y encontrarse en el futbolista. Debido al cierre de fronteras en Perú, la cantante no pudo retornar al país.

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán juntos en Rusia