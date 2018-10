Yahaira Plasencia: "En su momento lloré por amor", ¿por Jefferson Farfán? | ENTREVISTA y FOTOS

‘En su momento lloré por amor’, contó Yahaira Plasencia, quien además aseguró que después de la relación que tuvo con Jefferson Farfán se volvió más fría y no le interesa lo que diga Melissa Klug de ella.



“¿Quién no ha sufrido por amor?, pero todo pasa, ahora me he vuelto bien fría, no hay nada que me choque realmente”, dijo la salsera al promocionar su tema ‘No te he robado nada’.



Entonces, ¿la culpa de que tengas el corazón frío es de Jefferson?

No, pues... de lo que he pasado en algún momento... Ahorita estoy feliz, muy contenta y agradecida con Dios y la vida por cada cosita que me pone.



Por cierto, te mencionaron en una broma que le hizo Paolo a Jefferson (le dijo que se iba a casar con Yahaira).

De eso no tengo nada que decir... Tuve la oportunidad (de conocer a Paolo) en el tiempo que estaba con mi pareja, pero nunca tuve una amistad.



Durante la semana Melissa Klug habló de ti, te calificó de ‘robamaridos’.

Al que la caiga el guante que se lo chante, no es mi caso.



¿No te sientes aludida?

Para nada. Estoy contenta con mi vida y no tengo por qué hablar de nadie.



Si sigue calificándote, ¿evaluarías enviarle una carta notarial?

No, qué aburrido. Es una pérdida de tiempo.



Durante el show de Amy Gutiérrez te pifiaron.

En realidad, yo creo que el público tiene derecho a manifestarse. No soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo.



Jessica Newton dejó abierta la posibilidad de que participes en un próximo Miss Perú.

No, yo de Miss no tengo nada, si me invita a bailar o cantar, acepto.



