Mónica Cabrejos y Thais Casalino realizaron una entrevista a Yahaira Plasencia tras lo ocurrido el pasado fin de semana en una casa de Cieneguilla, donde la Policía Nacional del Perú la intervino por organizar una fiesta en plena pandemia. En la reunión también estuvieron Facundo González, Pancho Rodríguez y Ximena Peralta. Todos fueron suspendidos indefinidamente de Esto es Guerra.

La salsera indicó que ha tenido que recibir miles de burlas en las redes sociales tras encontrarla escondida en la maletera de un auto para intentar evitar ser detenida, aunque al final fue grabada.

“Menos mal se están burlando porque yo estoy decepcionada”, dijo Mónica Cabrejos.

Yahaira Plasencia insistió en que las personas que lo grabaron fueron “malos con ella”, sin embargo, la salsera fue encarada con Mónica Cabrejos. “Discúlpame que te lo diga, no han sido malos. Tú te lo merecías porque te estabas escondiendo de la policía. Te estabas escondiendo de merecer tu multa, de merecer tu sanción y de que la gente sepa”, afirmó.

La chica reality no pudo refutar lo dicho por Mónica Cabrejos. “Por eso estoy aquí dando la cara. Me quiero apersonar, me siento avergonzada. Yo hice lo que en ese momento sentí. Me embargo los nervios, el pánico, no sabia que hacer, no sabia a donde ir. No veía a mi hermano, no veía a nadie. Solamente atine a hacer eso”, afirmó

‘PELUCHÍN’ NO CREE EN DISCURSO DE JOHANNA

Rodrigo González explotó contra Johanna San Miguel luego del pronunciamiento que hizo la conductora de Esto es Guerra el pasado martes, cuando anunció que Yahaira Plasencia, Pancho Rodríguez, Facundo González y Ximena Peralta quedaban suspendidos del reality por asistir a la fiesta de cumpleaños de la salsera de Cieneguilla.

El popular Peluchín mencionó el ‘juramento maldito’ que hicieron los chicos reality antes de empezar la nueva temporada del programa, en el que se comprometieron a no asistir a reuniones sociales para evitar contagios de coronavirus.

“El juramento maldito ha ocasionado que Johanna San Miguel... cielura, vamos a hablarle bonito porque si no se ofende, cielura con todo cariño desde aquí, desde tu casa cuando quieras, hay que tener jeta para pararse frente a pantalla y empezar... (a llamarles la atención a sus suspendidos)”, indicó el conductor de Amor y Fuego.

“Si alguien, cuando a ti te mandaron a tu casa, hubiera dicho frente a cámara ‘ojalá no vuelva más’, tú no estarías hoy ahí parada”, agregó Rodrigo González, quien aseguró que sometió a votación en sus redes sociales si los chicos reality deberían de regresar o no a Esto es Guerra.

JOHANNA RENUNCIÓ EN 2015

Cabe indicar que Johanna San Miguel decidió dar un paso al costado de la conducción de Esto es Guerra en 2015, cuando fue acusada por la presunta agresión al coleccionista de antigüedades Jorge Bustamente durante un evento en el Hotel Bolívar.

La actriz fue denunciada por Bustamente por, supuestamente, haberle reventado un vaso de vidrio en la cabeza. En aquel entonces se difundieron unas imágenes donde una de las asistentes a la fiesta le increpaba por la agresión, a lo que Johanna respondió que lo hizo porque el coleccionista le “reventó una huev... en la cabeza”.