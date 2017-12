Yahaira Plasencia: ¿cómo pasará Navidad? [VIDEO y FOTOS]

La salsera Yahaira Plasencia contó que cada año recibe la Navidad orando en compañía de su familia, para agradecer las bendiciones que recibe.



“Como todos los años, recibimos la Navidad en mi casa orando en familia para agradecer por el buen año que tuvimos. Comemos pavo, panetón y chocolate. También compartimos algunos regalos, pero nada espectacular, el sentido de la Navidad no son los regalos, sino estar unidos”, indicó Yahaira Plasencia.



En estas fechas también es bueno perdonar. ¿Lo harías con todos aquellos que te han ofendido, como Jerson Reyes, por ejemplo?

No soy nadie para perdonar, el único que perdona es Dios. Cada persona es dueña de lo que dice. Nunca hablo de nadie, no trato mal a la gente ni la juzgo, pero tampoco soy perfecta. El único que juzga es Dios.



¿La pasaste mal por lo que dijo?

He llorado por todas las mentiras que se decían, por todo el daño que me hicieron, pero eso me hizo más fuerte. Mientras hablan de mí, yo progreso.

