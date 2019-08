Magaly Medina le ofrece a Farfán el video que confirmaría el romance que tuvieron Yahaira Plasencia y Coto Hernández

Ella se lo negó y negó, pero las pruebas están cerca de ver la luz. Aunque Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia no han confirmado que retomaron su relación, muchos allegados a la parejita han dado pistas de una reconciliación después de 3 años separados.

El bailarín Coto Hernández contó en El Valor de la Verdad que, cuando 'Yaha' salía con él, realizó un viaje a Europa y al volver ya no quería saber nada más. Se especula que desde ese momento, la salsera y la Foquita ya estaban saliendo nuevamente.

Por eso, segú n Jamila Dahabreh, la cantante le contó otra historia al seleccionado nacional. Yahaira Plasencia habría negado cualquier tipo de relación con el costarricense y le habría dicho a Farfán que solo actuó como 'mensajera' entre su hermana Silvana y Coto.

Coto aceptó un romance a escondidas con Yahaira Plasencia (Fuente: YouTube | Mujeres al Mando)

Pero en los últimos días, un video estaría circulando en Chollywood que confirmarían lo que vivieron Yaha y el exchico reality. Según contó Tilsa Lozano a Trome, si esas imágenes se publican, se le 'caería la careta' a la salsera.

Ahora, Magaly Medina confirmó que ese material existe y que ella lo tiene. Durante el programa del día martes, la conductora le dirigió unas palabras directamente a Jefferson Farfán y le ofreció el video.

"He visto unas imágenes, pero no las voy a poner al aire. Jefferson Farfán, me estoy refiriendo a ti. Como nosotros en el fondo te queremos y te tenemos cariño y eres un seleccionado (...), envíanos a través de Whatsapp o un mail a través de uno de tus contactos (...) para darle estas imágenes", contó la 'Urraca'.

Jamila Dahabreh habla de Yahaira Plasencia y la excusa que le dio a Jefferson Farfán. (Video: Latina)

Según Medina, ella no iba a difundir el video pues se trataba de un momento de intimidad entre dos personas y que si el futbolista quería verlo, envíe a un emisario para que recoja las imágenes.

"Esto pertenece a la intimidad de dos personas y podría contar cómo son las imágenes, pero yo creo que tú mereces tenerlas. Así que haznos llegar tu número telefónico, tu numero de mail (...) Tus emisarios pueden contactarnos y te lo envío como un presente navideño adelantado", explicó.

Para la pelirroja, era importante que el futbolista de Lokomotiv tenga en su poder el video para que pueda tomar una decisión sobre lo que hará en el futuro y evalúe si continuar o no con su supuesto romance con Yahaira.

Aunque no quiso ni describir lo que se veía en las imágenes, la 'Urraca' aseguró que 'un oso de peluche' aparecía en el material inédito. "Respeto la intimidad"