Nicole Akari estuvo este lunes en América Hoy para comentar los look de las artistas en la gran final de La Gran Estrella. Aunque la fashion stylist le echó flores a Leslie Shaw y su atuendo en la gala, no tuvo la misma opinión sobre el look de la salsera Yahaira Plasencia, quien vistió dos outfits la noche del último sábado.

Sobre el vestido dorado de la ‘reina del Totó', Nicola no se mostró muy convencida. “Siento que era más de lo mismo, ella tiene un cuerpo tan espectacular y lo sabe, creo que pudo arriesgar más. El color es lo que mejor le queda, los dorados le quedan de maravilla”, aseguró.

Sin embargo, sobre el otro diseño que lució la cantante, un vestido blanco con aplicaciones en plateado y aberturas en la pierna, abdomen y hombro, Nicole Akari la destruyó. “No me gustó la tela, no me gustó el corte, no le favorecía en nada y el complemento... no no, para el Halloween derrepente pero para la gala no” , indicó.

Janet Barboza intervino y aseguró que vio a Yahaira Plasencia hermosa con los dos vestidos. “ ¿No sientes que ese traje le dio más volumen? El dorado le quedó lindo pero este sentí que le daba mucho volumen, la amplió, no me gus to”, opinó la fashion stylist.

En ese momento, Ethel Pozo anunció que Yahaira estaba en vivo en América Hoy y Nicole Akari reaccionó nerviosa. “Ella es mi amiga”, dijo antes de que la salsera ingresara al set del programa matutino. “A mí me gustó mi vestido pero acá mi amiga la experta...”, dijo sin tono de ‘piconería’.

