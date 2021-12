LO NIEGA. Tras las imágenes que emitió ‘Amor y Fuego’ donde aparece Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez abrazados, la salsera se presentó en el programa ‘América Hoy’ para desmentir que tenga una relación con el chico reality.

Ante las preguntas de Janet Barboza, Yahaira Plasencia aseguró que la única relación que tiene con Pancho es de una amistad. Además, tuvo palabras de elogio hacia el concursante de ‘Esto es Guerra’.

“No tengo que negar absolutamente nada, Pancho y yo somos muy buenos amigos, lo quiero muchísimo, es un gran chico, pero en realidad ni siquiera lo veo ampay porque siempre salimos. Es que a mí me ven con alguien a solas y ya es mi novio”, remarcó.

Según dijo Yahaira Plasencia, las imágenes de ‘Amor y Fuego’ corresponden a la Costa Verde, donde suele ir muy seguido con Pancho Rodríguez. Incluso reiteró que sale junto a él y también con su familia.

“Pancho definitivamente es un chico increíble, en todo el sentido de la palabra. Ambos tenemos un cariño especial. Herida no estoy, yo soy muy práctica, cuando alguien termina, termina y punto. Solo que ahorita estoy enfocada en mis cosas y carrera”, precisó.

En esa línea, la expareja de Jefferson Farfán reiteró que no quiere tener un romance ahora porque está enfocada en sus cosas y en su carrera musical. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de enamorarse.

“No sé qué pueda pasar porque yo ahorita estoy muy enfocada en mis cosas, no me siento preparada para una relación ahora, pero quién sabe más adelante, con él u otra persona”, sentenció.