Yahaira Plasencia ningunea a Daniela Darcourt

Yahaira Plasencia dijo que no ha tenido oportunidad de ver el show de Daniela Darcourt y no descartó asistir a ‘El artista del año’.



¿Qué te parece que Daniella Darcourt sea la favorita y más votada del programa ‘El artista del año’?

La salsa es un género que nunca pasará de moda. Le deseo lo mejor a todos los participantes, no he tenido la oportunidad de ver un show de ella.



¿Volverías a participar en el programa?

No creo, pero si se da la oportunidad, voy.