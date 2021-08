Yahaira Plasencia se presentó en el programa Vida y Milagros de Willax y manifestó que no le guarda rencor a la expareja de Jefferson Farfán, Melissa Klug, ni al exarquero de Sport Rosario Jerson Reyes; pese a que respondió afirmativamente cuando le preguntaron si ellos le habían hecho daño.

‘La reina del Totó' brindó una reveladora entrevista a la periodista Milagros Leiva, quien le recordó que Klug había dicho que ‘ella se metió en su relación con Farfán’ y que Reyes ‘la acusó de haberle sacado la vuelta al delantero de Alianza Lima, con él’.

“¿Fueron dos personas que creo te hicieron daño o estoy equivocada?”, fue la pregunta de Leiva y Yahaira respondió afirmativamente: “Sí, sí. Son dos personas que nunca las he nombrado. Nunca he intentado a hacer algo en contra. Yo dejo que todo pase, que las cosas se pongan en su lugar de a pocos”, afirmó.

Al ser consultada si les guarda rencor, la salsera afirmó que ‘no’ y negó que ellos la hayan separado de Jefferson Farfán. “Yo no le hecho la culpa a nadie, si las cosas pasaron, así pasó y me hicieron más fuerte”, agregó.

YAHAIRA PLASENCIA RESPONDE SOBRE INFIDELIDAD A JEFFERSON FARFÁN

Durante la entrevista, Milagros Leiva le preguntó a Yahaira Plasencia si le había sido infiel a Jefferson Farfán. “La pregunta va a ser así, a la yugular: ¿Le fuiste infiel a Jefferson?”, inquirió.

“Cometí un error, sí; pero no fue todo lo que dijeron, o sea la maldad que hicieron a nivel nacional, no fue así. Me pusieron cosas horribles, cosas muy feas y no fue así”, manifestó Yahaira Plasencia al ser consultada por el eta.