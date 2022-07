Yahaira Plasencia comentó que la prioridad en su vida es su carrera artística, pues luego de lanzar el tema ‘La cantante’, ahora participará en los Premios Juventud este 21 de julio, donde la anuncian como la ‘reina de la salsa urbana’ y por esa razón está disfrutando de su soltería.

‘La cantante’ sigue abriéndote más puertas internacionalmente, ¿pero en estos dos años qué ha pasado en tu vida, estás más madura, más centrada?

Creo que todo en esta vida es un proceso, en el transcurso de este proceso tuve caídas que me ayudaron a salir adelante, maduré, soy menos confiada. Creo que como ser humano, mejoré, como artista también tuve bajones, pero seguimos adelante .

¿Qué cambiaste en el aspecto personal, tu carácter?

Mi carácter es el mismo, así nací, pero ahora tengo más paciencia, me he vuelto más perseverante, no confío en nadie. Estoy más segura de mí y entendiendo el proceso de ser artista hay que ir escalón por escalón.

No confías en nadie, ¿eso es para no salir lastimada?

No, lo que pasa es que uno no sabe cómo va a reaccionar la gente contigo después.

Para un artista eso también es complicado

Fuera de Perú, hago conexiones conozco gente, ahí voy

Remando de a pocos

Así es.

En qué punto está tu carrera, ahora que caminas de la mano de Sergio George.

Mira, creo que hemos avanzado bastante y estamos en el punto de que queremos salir y de que otros países escuchen nuestra música, las cosas se dan orgánicamente y estamos por buen camino.

SOLTERA Y TRANQUILA

En estos dos años que estás soltera, no me vas a decir que nadie ‘te movió el piso...’

Sí, en algún momento salí con algunas personas, pero estoy soltera y tranquila después de la última relación que tuve.

Si aparece el amor y está ligado al deporte, al fútbol, ¿descartado?

No tengo ningún problema, cuando te toca, te toca... futbolista, cantante, cerrajero, vendedor, lo que sea.

Yahaira Plasencia continúa cosechando éxitos y este 21 de julio se presentará en Los Premios Juventud donde la anuncian como la 'Reina de la salsa urbana'. (Foto: Carla Chevez /Punta Cana)

Chapás nomas...

Lo que pasa es que no me fijo mucho en eso (posición), yo necesito tener y que meden paz mental y sentirme bien.

Casarte de blanco...

La verdad, no está en mi cabeza, no me quita el sueño.

¿Ni el vestido, ni la fiesta?

Con sinceridad no me llama la atención

¿Congelarías tus óvulos?

Lo he pensado en un momento, pero qué flojera uno puede decir muchas cosas ahora, pero a veces el destino te pone otras.

EN PREMIOS JUVENTUD

La cantante peruana, Yahaira Plasencia, utilizó sus redes sociales para anunciar que fue invitada a participar en los Premios Juventud 2022. La intérprete se mostró emocionada por la noticia y casi rompe en llanto. “Jamás me rendí”.

En tanto, la organización de Los Premios Juventud, anunció que en la edición de este año se homenajeará la música de ‘El gran Combo’ de Puerto Rico con la presentación especial de Manny Cruz, Luis Figueroa, Yahaira Plasencia, Michael Stuart y Luis Vázquez, quienes interpretarán temas como ‘No hay cama pa’ tanta gente’, ‘Que le pongan salsa’, ‘La fiesta de Pilito’ bajo la dirección musical de Sergio George.