La cantante Yahaira Plasencia afirma que no le molesta que haya gente que minimice su trabajo y su carrera, que ella sigue luchando por conseguir sus metas. Y con Marco Romero estrenaron el tema ‘Noche de Luna’, que es un festejo con toques urbanos.

Y crees que vas en el camino correcto.

Yo puedo dejar la salsa e irme a lo más fácil, quizá lo urbano o no sé. Pero yo me quedo lo mío y sigo luchando por eso, ya tengo 28 años no soy una niña, no me voy a rendir.

Te molesta que la gente diga que fuiste nominada a Premio Lo Nuestro por los contactos de Sergio George

No, siempre van a decir lo mismo. Sergio ni siquiera sabía de la nominación, yo tampoco. Mis Yahalovers fueron los que me avisaron.

De otro lado, Marco Romero contó cómo nació está colaboración con la salsera.

“Es que hay muchas cosas que tenemos en común. Los dos hemos crecido en el Rímac, en un barrio popular, el otro día hablábamos de los carnavales, de lo que se extraña salir de noche y encontrarte con los amigos. De ahí nace todo este proceso de poder reunirnos con Yahaira, de escoger su voz y su talento para esta canción. Inmediatamente la llamamos y dijo ‘sí voy’”, contó el criollo.

Has sacado a Yahaira de su zona de confort cantando un festejo.

Es un festejo, pero ojo tiene una sonoridad muy actual, contemporánea. Yo diría que tiene una sonoridad urbana también y la gente lo va a disfrutar y bailar, creo que es una forma de hacer que los jóvenes se identifique un poco más con nuestra música.

Yahaira, ¿cómo te animaste a cantar un festejo?

Es que yo no tengo un solo género, a mí me encanta ser multifacética. Yo soy baladista de por sí, pero me encanta la oportunidad de cantar otros géneros, nuestro valse, el festejo, todo lo que es de nuestro Perú hay que ponerlo primero. Además, que mejor que Marquito para representar todo lo que es festejo aquí en el Perú y poder llamar a un nuevo público, un público juvenil, que consuma lo nuestro. Yo estoy feliz de poder ser parte de este proyecto tan bonito.

Cada uno le habrá puesto su swing...

Yahaira: Claro, el barrio es el barrio. Pero no deja de ser un festejo, es tal cual la esencia, pero más moderno, con un sonido más actual.