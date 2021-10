Yahaira Plasencia camina sobre la arena blanca del Boulevard Turístico del Este de Punta Cana, frente al Hotel Hard Rock Café, buscando una sombra para no sofocarse con los 33° grados de calor. En esta charla que tuvo dos locaciones, debido al inclemente sol, reconoció que ha cometido muchos errores en su vida e hizo la promesa de cambiar, recalcando que no es hipócrita, ni creída y menos una ‘quitamaridos’.

Ahora como que se te ve madura, tranquila y reposada. ¿Lo que viviste sirvió de lección?

Te juro que cada vez que digo que soy otra Yahaira, siempre pasa algo, pero las experiencias que tuve han sido lecciones, siento que de alguna otra manera decepcioné a mucha gente; sin embargo, sigo de pie y eso se lo agradezco a Dios y a mi familia que me apoya.

¿Qué crees te falta para lograr ese despegue que buscas como artista?

Cambiar un poco cómo la gente me ve. Creo que la gente dice: Yahaira es creída, que esto, lo otro y en realidad no es así, porque la gente que me conoce sabe cómo soy. Igual no tengo que demostrarle nada a nadie, pero siempre es importante que la gente te vea con otros ojos.

Bueno, te dicen diva, creída, que andas en poses, ¿qué harías para cambiar ese concepto?

La verdad, me gustaría que sepan que así como me ven en cámaras es como soy. No puedo ser hipócrita y hay personas que me dicen que en televisión hay que serlo, pero no puedo. Si algo no me gusta, mi rostro lo dice.

También tienes tu genio...

Sí, tengo carácter fuerte, soy tauro, pero me considero una persona luchadora que ha cometido errores, pues muy aparte de ser artista soy un ser humano que tiene derecho a divertirse, estar en ‘juerga’. Siento que a veces soy muy tonta y mi mamá me dice ¿cuándo vas a aprender?, y le contesto que me quiero meter un ‘combo’ (golpe en la cabeza), el problema es que soy una persona mediática.

Pero te volviste más mediática y todos sabemos por qué...

Sí, demasiado.

Lo de la maleta fue...

Yo pedí disculpas, porque muchos, y yo también, perdimos familiares por este virus, mucha gente seguro dijo ¿qué le pasa a esta ‘mongola’, por qué hace eso? Fue una reacción de ese instante, fue una lección más.

Muchos aseguran que te metiste en una relación, ¿qué sientes?

Nada, porque nunca fue cierto. En ese punto estoy tranquilísima, allá la gente que lo quiera creer, no puedo tocar todas las puertas de las casas del Perú para decirles ‘mira, yo soy así’, pero tú me hablas de ese tema ‘quitamaridos’, que te metiste en una relación, y no es así. Aparte que en su momento la otra persona aclaró el tema y mostró pruebas.

¿Qué haces con Nesty?

¡Ay! Mi Nesty.

Yahaira Plasencia dice que no es hipócrita y que lo que siente se le nota en la cara (Foto: Carla Chevez/ Punta Cana)

¡Tu Nesty!

Es por cariño, lo quiero mucho. Las veces que nos hemos visto en Perú, nunca ha pasado nada, es mi ‘causa’, buena vibra, buen corazón, más nada. Lo que vieron ese día (en la discoteca) es lo que pasó.

Pero es guapo...

Sí, es lindo. Cara bonita encuentras en todos lados, aquí nomás (Punta Cana) hay unos morenos que están...

Estás hablando del ‘chocolate’...

Es que la mayoría aquí son morenos, pero Nesty solo es mi amigo, le deseo lo mejor en su carrera.

Muchos dicen que solo muestras el ‘totó’ en tus shows, que solo bailas...

Siento que ese es mi plus, porque cuando van a un concierto no solo ven a Yahaira cantando lindo, ven un show completo. A mí me encanta mostrar carne, vean mis videos con ‘Son Tentación’, era la que más enseñaba, he tenido mi cuerpito, claro que ahora me hice la ‘lipo’.

¿Cómo te gusta dormir, con pijama o sin pijama?

Con pijama.

¿Con medias?

Con medias, es que cuando duermo no me tapo.

Y cuando hay un momento sexy, ¿igual?

La verdad, sería mentirte, duermo con polón y medias.

¿Con luz apagada o encendida?

Apagada, con luz no puedo dormir.

¿Cucharita o abrazadita?

¿Si estuviera con pareja? Separadita, sola...

¿Realmente estás sola?, ¿no tienes pareja?

Sí, sola.

¿No hay quién ‘te caliente la oreja’?

Bueno, de esos hay varios, pero encuentras siempre lo mismo, todos tienen el mismo ‘floro’.

¿Pero qué cosa sí te puede ‘llenar la oreja’?

Eso, que no me la llenen. Mira, si estoy en una reunión y están buscando ‘caerme’, con esa persona no pasa nada, pero si hay alguien que por ahí no me da bola, ese es.

¿Te gusta conquistar?

No tanto como conquistar, pero no me gusta el que está encima, que me ignore un poquito está bien.

Has cantado: ‘los amores que he tenido pasa el tiempo y yo los vuelvo a recordar’...

No, tampoco he tenido muchos amores, solo tuve dos enamorados, he salido, pero nada más.

¿Los ‘salientes’ no cuentan?

Sí, pero tampoco ha sido como que ‘wow’.

Yahaira Plasencia reconoce que ha cometido muchos errores, pero que ya aprendió la lección (Foto: Carla Chevez/ Punta Cana)

¿Pancho Rodríguez?

Panchito es mi amigo.

Esas personas, pasado el tiempo te vuelven a buscar, te ‘tiran maicito’...

No me ha pasado, imagino que sí pasa.

¿Cierras el capítulo?

Es que estoy enfocada en mi carrera.

Eres del Rímac, ¿hincha del Cristal o de Alianza Lima?

La verdad, de ningún equipo, sería mentirte. En mi casa mi papá y hermano se paran peleando porque uno es de la ‘U’ y el otro de Alianza. Yo los apoyo a los dos, pero no soy hincha de ningún equipo.

¿Has jugado fútbol?

De chiquita jugaba en Jesús María y también practiqué básquet, fui campeona en atletismo.

Si eras deportista, ¿por qué no te gustaba entrenar?

Porque era chiquita, ahora tengo como 27 años y siento que me duele todo el cuerpo, pero ahora estoy entrenando, ya dejé el shawarma.