¿QUIÉN LA COMPRENDE? Yahaira Plasencia indicó que ‘se traumó' cuando estaba a punto de viajar a Estados Unidos porque una persona falleció en el aeropuerto, al parecer por el coronavirus. La salsera dijo estar preocupada, sin embargo, el Jueves Santo fue ampayada en una juerga en el departamento de Arturo Caballero.

“Estaba en el aeropuerto a las 8 de la mañana, pero falleció una persona afuera, no quise viajar, me traumé de la peor manera, no viajé. Llegué a casa, estuve con mis papás y los abracé con todo el amor de mi alma. La situación está muy fea, hay que pensar mucho que hacemos”, dijo Yahaira Plasencia.

MIRA TAMBIÉN: Yahaira es ampayada en fiesta en depa de Arturo Caballero y pasa la noche allí

Los comentarios de Yahaira Plasencia, que se muestra preocupada ante las cámaras de América TV, parecen no coincidir con ‘su lado juerguero’ que parece no importarle la pandemia al acudir a una parrilla y luego regresar a su casa a la mañana siguiente.

TROME | Yahaira Plasencia dice que no viajó a Miami por miedo al Covid, pero se fue de juerga en Jueves Santo

POLÉMICO AMPAY

El pasado Jueves Santo, Yahaira Plasencia fue ampayada por las cámaras de ‘Magaly TeVe: La firme’ en una fiesta organizada en el departamento del empresario Arturo Caballero, con quien se le viene relacionando sentimentalmente.

La salsera incumplió con las normas del Gobierno y se reunió con un grupo de amigos. En el video, se le ve rodeada de varias personas, entre las que se encontraba el popular ‘Rey Arturo’, con trago en mano, sin respetar la distancia y sin mascarillas.

TROME | Yahaira Plasencia se juergueó en fiesta covid con Arturo Caballero