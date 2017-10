Yahaira Plasencia presentó su nuevo negocio pero la destruyen con estos comentarios sobre su pasado [VIDEO]

Yahaira Plasencia, ahora alejada de las cámaras al ser despedido de Esto Es Guerra, presentó otra de sus facetas: la de empresaria. Esta vez, se mostró emocionada por la próxima inauguración de su nuevo salón y spa.

"Más feliz no puedo estar. Solo sé, que Dios me bendice cada vez más, y que por fin hago realidad uno de los sueños que estaba en mi mente hace mucho tiempo", escribió Yahaira Plasencia junto al video en el que mostraba parte de su spa.

"No es fácil es constante esfuerzo dedicación y sobre todo FE para seguir adelante y no Rendirte jamás! Quiero agradecer a mi familia que ha estado conmigo en este proyecto los amo y a ustedes por su cariño apoyo", expresó Yahaira Plasencia.

El video en el que Yahaira Plasencia muestra a sus seguidores alguna de las instalaciones de su nuevo salón y spa fue compartido en sus redes sociales y los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, para pena de la Yaha.

Los internautas no dejaron pasar por alto el pasado de Yahaira Plasencia y se lo hicieron recordar en los comentarios. "Jajajaja próximamente tus trabajadoras denunciando maltrato, no me sorprendería, todas te denuncian al final", escribió una usuaria.

"Como ya no cantas.. Y no suena tu orquesta.. Q más te queda jajaja pero lo q sale d tu orquesta regalada es casi tuyo bien ahí yaja", escribió otro usuario de Facebook en la publicación de Yahaira Plasencia.



"Con tanta mala ortografía, no me sorprende que la defiendan; por otro lado, si está trabajando de verdad, pues que bien no? Al menos ahora sí le está costando su dinero, a comparación que antes le costó mover el poto nada más!", aseguró otra usuaria de Facebook en el video de Yahaira Plasencia.

