SE PRONUNCIA. Olenka Mejía, la excuñada de Yahaira Plasencia, rompió su silencio y habló del ampay hot que protagonizó con Jerson Reyes, quien hace unos años se hizo popular por ser la manzana de la discordia entre la salsera y Jefferson Farfán.

“Se me cayó el celular entre los asientos del carro y bajé a recogerlo. Él me ayudó pero no lo encontró, por eso tuve que agacharme a regogerlo”, dijo la ex de Yorch Plasencia. “No se me cayó el arete pero si es por chacota normal... se me cayó el arete y voy a conseguir otro par”, bromeó.

Olenka Mejía aseguró que está saliendo con el pelotero pero que aún no definen su relación sentimental. “Ya veremos que pasará más adelante”, indicó en declaraciones al programa de Rodrigo González ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, cuando le consultaron qué le regalaría a su ‘saliente’, indicó que le gustaría un viaje fuera del Perú para no ser captados por las cámaras de los programas de espectáculos. En ese sentido, bromeó con que incluiría el ‘paquete completo’.

Olenka Mejía también se refirió al problema que enfrenta actualmente con Yorch Plasencia y su madre doña Coca, a quien acusa de no quererle devolver 3 mil soles que invirtió en una supuesta junta de la que después de retiró.

Al respecto, indicó que este lunes tiene una conciliación con la familia de Yahaira Plasencia. “Me va encantar verlos después de tres meses”, dijo de manera irónica. “Estamos solicitando la suma de dinero porque hasta ahora la mamá no me devuelve mi dinero. Estamos optando por una buena manera a pesar de todo, que se llegue a un acuerdo”, refirió.

TROME - Olenka Mejía, ex cuñada de Yahaira Plasencia, sobre ampay con Jerson Reyes: “No se me cayó el arete”