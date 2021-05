FUERTE DENUNCIA. Olenka Mejía, ex cuñada de Yahaira Plasencia, vuelve a ser noticia, esta vez, por una denuncia por maltrato laboral realizada por la joven que realizaba labores domésticas en su casa y se encargaba de cuidar a su hijito, la misma que fue difundida por Instarándula.

La denunciante hizo un post en la página de Facebook ‘Empleos para empleadas del hogar, nanas y niñeras en Lima Perú, donde asegura que la ex de Yorch Plasencia le pagaba 900 soles por trabajar en su casa de lunes a domingo desde las 7 a.m. hasta las 10 p.m. bajo la modalidad ‘cama adentro’.

“Quería todo el servicio, ver su casa impecable y también quería que sea nana. Su hijo todavía no come solo y ya tiene 4 años, siempre toda la atención era para él, pero a la vez quería que sea empleada doméstica y era muy complicado porque al niño yo lo atendía. La señora solo salía a fiestas y no regresaba después de 2 o 3 días”, escribió en las redes sociales.

En ese sentido aseguró que decidió renunicar porque Olenka Mejía se exponía demasiado al coronavirus y temía por contagiar a su propia familia, además que ya no tenía con quién dejar a su propia hija de tres años. . “Hace 3 días le anticipé que me iba a retirar (...) Pero ahora la señora me dice que le espere hasta fines de este mes, o sea el 30 de mayo para que me pague mis días trabajados”, indicó.

Según su testimonio, la ex cuñada de Yahaira Plasencia le dijo que no tenía dinero, a pesar de que se fue de viaje en avión y hace unos días compró ‘ropa de marca’ para su hijo y para ella. “Tiene para pagarle a su tía que vendrá hoy a cuidar a su hijo y díganme, ¿no tiene para pagarme? ? ¿Es justo? Estoy desesperada porque no voy a estar 30 días sin comer ni mucho menos mi hija, también tengo gastos. Alguien que me ayude”, concluyó en Facebook.