SE DEFIENDE. Olenka Mejía dio su descargo luego de haber sido acusada de maltrato laboral, por una joven madre de familia que atendía a su pequeño y se encargaba de las labores domésticas de su departamento. La ex cuñada de Yahaira Plasencia aseguró que procederá legalmente contra su extrabajadora.

“Esta señorita todo lo que dice es mentira. Yo no quería hacerlo público pero esta señorita ha tenido actos agrevisos hacia mi menor hijo, lo cual pensé manejarlo internamente”, dijo la ex de Yorch Plasencia para Samuel Suárez de Instarándula.

Asimismo, sobre las acusaciones de su extrabajadora, quien indicó que se negaba a pagarle, aseguró que le dio un adelanto y que le completaría su salario cuando regrese de viaje.

“¿Cuál es su fin? Ya todos sabemos quién está atrás de eso, tiene un nombre propio!!!”, dijo Olenka Mejía en una supuesta referencia a la familia de Yahaira Plasencia, con quien ha tenido problemas en el pasado por deudas y por la manutención de su pequeño.

Finalmente, aseguró que procederá legalmente puesto que tiene pruebas de las cámaras de seguridad de su departamento. “No permitiré que me difamen y dañen mi integridad y más aún a mi hijo”, sentenció.

LA DENUNCIA

Olenka Mejía, ex cuñada de Yahaira Plasencia, vuelve a ser noticia, esta vez, por una denuncia por maltrato laboral realizada por la joven que realizaba labores domésticas en su casa y se encargaba de cuidar a su hijito, la misma que fue difundida por Instarándula.

La denunciante hizo un post en la página de Facebook ‘Empleos para empleadas del hogar, nanas y niñeras en Lima Perú, donde asegura que la ex de Yorch Plasencia le pagaba 900 soles por trabajar en su casa de lunes a domingo desde las 7 a.m. hasta las 10 p.m. bajo la modalidad ‘cama adentro’.

“Quería todo el servicio, ver su casa impecable y también quería que sea nana. Su hijo todavía no come solo y ya tiene 4 años, siempre toda la atención era para él, pero a la vez quería que sea empleada doméstica y era muy complicado porque al niño yo lo atendía. La señora solo salía a fiestas y no regresaba después de 2 o 3 días”, escribió en las redes sociales.

En ese sentido aseguró que decidió renunicar porque Olenka Mejía se exponía demasiado al coronavirus y temía por contagiar a su propia familia, además que ya no tenía con quién dejar a su propia hija de tres años. . “Hace 3 días le anticipé que me iba a retirar (...) Pero ahora la señora me dice que le espere hasta fines de este mes, o sea el 30 de mayo para que me pague mis días trabajados”, indicó.

Según su testimonio, la ex cuñada de Yahaira Plasencia le dijo que no tenía dinero, a pesar de que se fue de viaje en avión y hace unos días compró ‘ropa de marca’ para su hijo y para ella. “Tiene para pagarle a su tía que vendrá hoy a cuidar a su hijo y díganme, ¿no tiene para pagarme? ? ¿Es justo? Estoy desesperada porque no voy a estar 30 días sin comer ni mucho menos mi hija, también tengo gastos. Alguien que me ayude”, concluyó en Facebook.