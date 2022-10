Olenka Mejía usó sus redes sociales para arremeter con todo contra Yahaira Plasencia y su hermano, Yorch Plasencia, quien es padre de su hijo, según informó la periodista Kathy Sheen. La modelo aseguró que hace un tiempo el abuelo de ambos se comunicó con ella para pedirle una última oportunidad para su nieto, ya que le había iniciado un juicio por alimentos puesto que se negaba a pagar la pensión.

“Accedí al pedido de una última oportunidad, porque el abuelo fue el que me lo pidió. Su pedido fue tener una conversación con este señor u hombre (como quieran llamarlo), quería que le permitiera ser un padre presente y la deuda de meses que debe me la iba a dar en pequeñas fracciones. Además, también me pidió que ponga un ‘stop’ al juicio, lo cual ¡Acepté!”, dijo la joven, quien también ha sido relacionada con Jefferson Farfán.

Según aseguró en un comunicado en sus historias de Instagram, nunca le negó a Yorch Plasencia que se llevara a su hijo ni tampoco le puso un horario rígido de visitas, es más, indica que muchas veces fue ella quien llevaba y recogía al pequeño de la casa de su padre.

Sin embargo, todo cambió cuando no accedió a las supuestas peticiones de la familia Plasencia, ya que el hermano de la salsera habría seguido sin cumplir con la manutención. “No accedí a sus peticiones y todos volvieron a ser lo mismo que son”, dijo indignada.

En ese sentido, aseguró que fue el propio George Plasencia quien bloqueó a su hijito de su teléfono. “Ya está suficiente con que desaparezca y aparezca ¿por qué tener la necesidad de ilusionar y jugar con la estabilidad emocional de un niño solo por conveniencia propia?”, indicó molesta.

OLENKA MEJÍA ASEGURA QUE YAHAIRA PLASENCIA LE PUSO ABOGADA POR CANJE A SU HERMANO

Por otro lado, Olenka Mejía consideró como indignante que Yahaira Plasencia, sabiendo la ‘porquería de ser humano’ que es su hermano, le haya contratado una abogada por canje. “Solo para que se defienda ¿de qué? si el único afectado es un menor ¿qué clase de personas pueden apañar este tipo de cosas? Encima, si le das una abogada y hace un papel de buen papá, al menos sería coherente y pediría el régimen de visitas ¿no? Si según él se muere por verlo, que cumpla todos los meses que debe ¿no? Pero ya sabemos que más importa que no lo declaren rebelde”, acotó la modelo.

Además, también se refirió a una de las historias de la salsera donde agradece a su abogada. “Y ahora salen a agradecer a una abogada jajaja me daría verguenza agradecer eso, qué risa, solo esperaré cuando te capturen!”, arremetió.

Olenka Mejía se mostró indignada porque Yorch Plasencia, hermano de Yahaira, no cumple con la pensión de su hijo.

