Yahaira Plasencia afirma que nunca se ha operado... ¿Le crees? [VIDEO y FOTOS]

El nombre de Yahaira Plasencia (22) sonaba en los salsódromos por su potente voz y cimbreantes movimientos. Luego, saltó a las páginas deportivas al convertirse en la pareja de Jefferson Farfán y hasta ahí, todo era bonito, pero luego supo lo que es el sinsabor de la ‘fama’ cuando se revelaron detalles íntimos de su vida. Sin embargo, eso no la ‘mató’, siguió adelante apelando a su aguerrido espíritu. Hoy cuenta otra historia como artista y empresaria, recalca que está sola y descarta el ‘remember’ con la ‘Foquita’.



¿A qué edad empezaste a trabajar?

A los 11 años, trabajé como animadora infantil en los circos, desde cantante hasta acomodadora de las sillas.



¿En tu barrio (Rímac) eras muy amiguera?

No tuve muchos amigos, siempre he sido tímida. Mi entorno es muy cerrado.



Más ahora porque estás muy expuesta...

Sí. Ya no confío en nadie, no puedo conversar con cualquier persona abiertamente, porque me pueden estar grabando. Ya aprendí y tengo mucho cuidado.



¿Te molesta que te critiquen por el tema de las operaciones?

Todo el mundo piensa que me hice algo en el rostro o en el cuerpo, pero no es así. Con el tiempo mejoré físicamente, mi rostro se adelgazó, mi cuerpo cambió y solo me arreglé los dientes.



¿Y las ‘bubis’?

No, las ‘bubis’ son mías, tampoco es que tenga un montón. Solo lo normal, lo justo y necesario. He pensado en operarme la nariz, pero me da miedo.



Tu spa lleva pocos días de inaugurado, pero hay público...

Sí. Me está yendo muy bien, gracias a Dios. Estoy en el spa todos los días, siempre quise abrir un negocio. Es uno de mis sueños cumplidos.



Hace poco también debutaste en la actuación... ¿cómo te fue en ‘Cumbia Pop’?

Linda experiencia, conocí a muchos artistas, actores A1. Descubrí que me gusta la actuación y los productores me dijeron que lo hacía bien. Es más, me pidieron que estudie, así que empezaré a tomar talleres.



Trabajas mucho, ¿no temes que tu salud se vuelva a resquebrajar?

Fue una época distinta porque estaba estresada con mil cosas y no sabía manejar todo.



¿Ha sido difícil?

Llevo un año y medio en este medio, pero parece que tuviera un siglo, porque han sucedido muchas cosas. Sin embargo, todo lo que se ha dado me ayudó a madurar, ser mejor persona y enfocarme en mis cosas, pues todo pasa.



¿Qué es lo más duro que afrontaste?

Confiar en las personas, la envidia y que hablen de mí por un poco de dinero.



Mucha gente piensa que eres ‘creída’...

La gente que no me conoce siempre pensará eso. Me considero una chica trabajadora, aguerrida y sencilla.



Entonces, ¿la fama no te mareó?

En algún momento sí, y bastante. Además, estaba a la defensiva, sentía temor, no sabía cómo actuar y ese fue mi punto de quiebre, por eso cometí errores.



¿Te sientes realizada?

Sí. Soy muy trabajadora, siempre he querido ser mi propia jefa.



¿No hay tiempo para el amor?

Creo que hay tiempo para todo, pero estoy enfocada al 100 por ciento en mis cosas. Si en algún momento aparece, tiene que moverme mucho el piso y desconcentrarme de lo que haga. Desde que terminó mi relación (con Farfán) estoy soltera.



¿Cuáles son los requisitos que debe reunir quien te conquiste?

Que sea un hombre maduro mentalmente, que no se deje llevar por la gente y la prensa, porque eso marea.



¿Lo dices en alusión a Jefferson Farfán?

No.



Yahaira Plasencia y Diego Chávarri

¿Billetera mata galán?

Es ilógico. Todo el mundo piensa que mi expareja me dio todo, pero jamás le pedí un sol, lo que conseguí es mío. Reconozco que me ayudó en algo.



Hace poco se dejó entrever que hubo un ‘remember’ con Jefferson...

Nunca hablo de él, trato de no mencionarlo porque es un tema cerrado. Hay un respeto de por medio y ese asunto se cerró hace un año y medio.



Hablando en general... ¿Existen los ‘remembers’ para ti?

No. Estoy tranquila, no descarto en algún momento tener una amistad, pero ahorita cada uno está por su lado. Además, él está en otro país y yo aquí haciendo mis cosas, así que nada que ver.



Amor de lejos, felices los cuatro...

Sí. Nada que ver, estoy tranquila.



¿No hay apuro por encontrar a tu príncipe azul?

Los príncipes azules no existen. Ahorita no busco nada, si llega alguien, chévere... si no, normal. No me hace falta tampoco, me siento bien así.



Tienes muchos detractores como Melissa Klug y el ‘Zorro’ Zupe... ¿Les guardas rencor?

Mis detractores son los mismos de siempre. No me sorprende que alguien hable mal de mí, si no les caigo es su punto de vista, pero nunca les voy a responder.



Tras la pelea con Rosángela Espinoza... ¿te gustaría que se dé un acercamiento con ella más adelante?

No le guardo rencor y no tengo ningún problema con nadie. Si en su momento se da la oportunidad (de que haya un encuentro) de conversar como personas civilizadas que somos, para mí no representa ningún problema, encantada.



¿Piensas continuar el juicio contra Jerson Reyes?

Sí. Así tenga 80 años, seguiré con ese proceso, no descansaré hasta que se haga justicia. Lo que pasó no me mató, me hizo más fuerte, pero fue demasiado.



¿La cárcel sería un buen castigo o deseas que te pida disculpas públicas?

Que se retracte, sería genial que se retracte de todo lo que dijo.