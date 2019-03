Yahaira Plasencia dijo esto sobre el fin de la relación de Jefferson Farfán con Ivana Yturbe | VIDEO

Yahaira Plasencia se pronunció sobre el fin de la relación de su ex pareja Jefferson Farfán con la modelo Ivana Yturbe. La salsera evitó entrar en detalles sobre lo sucedido y reveló si tiene o no comunicación con 'La Foquita'.

Yahaira Plasencia fue muy cautelosa al comentar lo sucedido entre Jefferson Farfán e Ivana Yturbe luego de que los últimos meses ambos mantuvieran un romance que finalmente terminó por culpa de un ampay.

Yahaira Plasencia contó que no se comunica con Jefferson Farfán hace mucho tiempo y sobre Ivana Yturbe, la 'Reina del Toó' mencionó no conocerla.

"(Con Farfán) Yo no tengo comunicación hace muchísimo tiempo. (A Ivana) No la conozco, no podría hablar de ella y creo que tampoco debería meterme en el tema de ellos porque no tengo nada que ver. Yo no tengo contacto con él (Farfán) hace tiempo y a Ivana no la conozco", contó Yahaira Plasencia en 'Estás en todas'.

Sobre el ampay de Mario Irivarren con Ivana Yturbe en horas de la madrugada, la salsera contó que "lo vio por Facebook, por Instagram, pero prefería no comentar".