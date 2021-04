CONSECUENCIAS. Yahaira Plasencia, Ximena Peralta, Facundo González y Pancho Rodríguez fueron suspendidos indefinidamente de ‘Esto es guerra’ tras la polémica fiesta clandestina en Cieneguilla, donde ambos fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú. ProTV producciones, encargada de la realización de EEG, emitió un comunicado.

El programa ‘En boca de todos’ se encargó de comunicar que los guerreros quedaron separados del reality por protagonizar el bochornoso incidente y romper los protocolos sanitarios.

Este es el comunicado de ProTV:

Enterados de los últimos acontecimientos que involucran a integrantes del reality EEG de América TV, en la participación de una reunión social en pleno Estado de emergencia, nos vemos en la necesidad de comunicar lo siguiente a la opinión pública.

Yahaira Plasencia, Francisco Rodríguez, Ximena Peralta y Facundo González quedan suspendidos indefinidamente del programa. Todos los concursantes de EEG, están obligados a cumplir las normas de conductas establecidas por nuestra empresa

Queremos reiterar que, en ProTV, no somos ajenos al dolor que viven muchas familias en nuestro país¿ y siempre seremos respetuosos de las normas establecidas por nuestras autoridades para combatir el terrible COVID-19, por lo que no dudaremos en tomar las medidas pertinentes como lo venimos haciendo.

Tampoco somos ajenos al dolor que viven muchas familias en nuestro país

Facundo fue el ganador del Soltero más codiciado de Esto es Guerra. (Instagram)

LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ SE PRONUNCIA

La fiesta clandestina de Yahaira Plasencia continúa dando que hablar. La cantante se escondió en la maletera de un auto para evitar ser intervenida por los efectivos, el hecho causó que la Policía Nacional del Perú bromeará sobre la actitud irresponsable de la intérprete de “Cobarde”.

La publicación de la PNP en Facebook menciona: “¡Toma conciencia! Al organizar un fiesta o asistir a una de ellas, no solo te pondrán una multa, también te puedes contagiar del virus y sobre todo pones en riesgo la vida de tus seres queridos”.

Trome - Así fue la fiesta covid de Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez

LA YAHA SE ESCONDIÓ EN UNA MALETERA

Al momento de la intervención, Yahaira Plasencia se habría negado a salir del lugar para no ser captada por las cámaras de la prensa. Los amigos y hermano de la cantante sí accedieron a acompañar a las autoridades y pidieron que dejaran de grabar.

Asimismo, en el video compartido por Instarándula se ve que les preguntan si no tenían miedo a contagiarse del Covid-19, pero se quedaron callados.

Más tarde, el programa de de Rodrigo González, ‘Amor y Fuego’ difundió imágenes de Yahaira escondida en la maletera de un auto para evitar ser detenida por la Policía Nacional del Perú.

Comunicado DE YAHAIRA PLASENCIA

YAHAIRA PIDE PERDÓN

La ‘reina del totó’ rompió su silencio el último domingo y envió un comunicado a través de Instagram, en el que pide perdón por su accionar. La cantante indicó que su reacción se debió al nerviosismo que la embargó en ese momento y que la llevó a esconderse para no ser descubierta por la Policía, que ya había ingresado a la vivienda para poner punto final a la reunión.

“Los detalles de esta intervención y de como se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo-que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes-, prefiero reservarlos por el momento; sólo puedo decir que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante, y era y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aún cuando en algún punto, no la comparta”, se lee en el comunicado de Yahaira Plasencia.

TAMBIÉN PUEDES LEER: