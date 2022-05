A través de chats, Pancho Rodríguez respondió y arremetió contra la salsera Yahaira Plasencia, con quien alguna vez fue captado en saliditas en medio de románticos besos. Desde Chile, el exchico reality remarcó que nunca mencionó a la cantante sobre una relación con un excongresista.

“No tengo nada que aclarar, yo no he mencionado ningún nombre, quien se sienta aludida ya no es problema mío. Si mi intención hubiese sido dejar mal a esa chica, hubiese mostrado todo lo que tengo, pero nunca ha sido mi intención”, escribió el ‘exguerrero’.

Como se recuerda, Pancho no puede regresar al Perú debido a que Migraciones le negó el ingreso y meses después el modelo denunció que un político estaría detrás de esto por haber mantenido una relación con alguien de su entorno.

“ Es que lo que yo conté no está para dejar mal a la chica o al señor... en el fondo era que Migraciones se prestó para un capricho así, el que lo hayan sacado todo de contexto y le hayan dado la fuerza mediática a especular quien es la chica, ese no es problema mío”, puntualizó.

Pancho Rodríguez sobre Yahaira Plasencia

PANCHO TILDA COMO “CHICA” A YAHAIRA

Pese a que en el pasado Pancho y Yahaira juraron nunca hablar mal del otro, el exchico reality se refirió de una manera indiferente hacia la salsera llamándola “chica”.

“ Es un tema que no me interesa hablar, me da lo mismo que se sepa el nombre de la chica o el excongresista. Ese no era el fin de lo que dije, agradezco tu comprensión y buena onda siempre, hermano”, sentenció.