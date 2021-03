Yahaira Plasencia niega romance con ‘Pancho’ Rodríguez: “No hay absolutamente nada”

En una reciente transmisión en vivo, Yahaira Plasencia se manifestó sobre el rumor que inició Rosángela Espinoza cuando dejó entrever que existen coqueteos entre su compañero Pancho Rodríguez y la salsera.

Todo ocurrió cuando Rosángela Espinoza debía competir de la mano de Pancho Rodríguez. Al iniciar la competencia, la ‘chica selfie’ le dijo al chileno: “Guerra avisada no mata gente. Si yo me mojo cuento todo”.

Los conductores, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz llamaron a Yahaira Plasencia para que explique por qué Pancho se puso nervioso con la advertencia de Rosángela Espinoza. Y como música de fondo le pusieron la canción ‘No vuelvas a besarme’ de la ‘Reina del Totó'.

YAHAIRA DA SU VERSIÓN

Sin embargo, al ver las constantes preguntas que le realizaban, Yahaira Plasencia decidió romper su silencio sobre el tema y aclarar que no existe ningún tipo de romance con sus compañeros del reality.

“Con Pancho (Rodríguez), Diego Zurek y con Facundo (González), con ellos tres he echo buena amistad, somos bien patas, les he agarrado mucho cariño , pero con todos me llevo superbién. No hay absolutamente nada con ninguno de los tres, yo no puedo tener amigos, creo. Con los tres, super buena onda, me caen bien, pero ahí no más”, dijo Yahaira Plasencia en su transmisión en vivo.

