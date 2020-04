Después de haberse molestado en una transmisión en vivo, Yahaira Plasencia conversará en un enlace con la líder de Son Tentación, Paula Arias, que se realizará esta noche a través de sus respectivas cuenta de Instagram. La cita es este miércoles a las 8:00 de la noche.

Así lo confirmaron ambas en sus redes sociales. Contra todo pronóstico, Yahaira Plasencia se conectará desde su cuarentena, que se presume la realiza en la casa de Jefferson Farfán, en Rusia.

Por su parte, Paula Arias, exjefa de Yahaira Plasencia, se reencontrará con ella luego de que ambas estuvieran enfrentadas en dimes y diretes desde que la Reina del Totó abandonó la orquesta salsera para ser solista.

Yahaira Plasencia y Paula Arias

SE MOLESTÓ

A través de una transmisión en vivo, Yahaira Plasencia se cansó de las críticas y arremetió contra todos aquellos usuarios que la insultaban constantemente a través de los comentarios. La salsera se conectó a través del Facebook de Radiomar desde su cuarentena en alguna parte del planeta que muchos aseguran la realiza en Rusia, junto a Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia se conectó con sus seguidores en un enlace en Facebook pero sus detractores no tardaron en aparecer para realizar comentarios ofensivos e insultarla. Debido a esto, ella hizo un alto a la emisión para pedir que no la ataquen.

“Hay mucha gente que se toma el tiempo de hacer un comentario gigante porque piensa que me va a molestar o me va a afectar. De verdad que triste toda esa gente que se pone detrás de un teclado se ponga a escribir sandeces. La verdad eso no me molesta, al contrario, me da risa”, dijo Yahaira Plasencia en el enlace con Radiomar.

Yahaira Plasencia se cansa y arremete contra usuarios que la insultan (Video: Radiomar)