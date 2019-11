¿Se pelearon? Yahaira Plasencia volvió a ser noticia luego de que los rumores de un posible distanciamiento con Jefferson Farfán empezaron a ser más fuertes. La cantante publicó una fotografía en la que aparece sin su pulsera roja, la misma que comparte con el futbolista.

Sus seguidores, muy pendientes de sus últimas actualizaciones, notaron la ausencia de dicho accesorio en su muñeca y no dudaron en consultar a la misma Yahaira Plasencia en su publicación.

"¿Olvidaste tu pulsera roja, Yaha?", fue lo que comentó una usuaria. La salsera respondió, para sorpresa de todos, y dejó en claro que sigue usando su curiosa pulsera roja.

Yahaira Plasencia

"Está ahí a mi costadito, solo que cuando me peino se me enreda en las extensiones por eso me la quite solo para peinarme 🙊 después esta conmigo todo el tiempo 💪🏻 para la buena vibra ❤️🙏🏻", escribió Yahaira Plasencia como respuesta a la pregunta de su seguidora.

¿Yahaira Plasencia se sacó la pulsera roja tras rumores de distanciamiento con Jefferson Farfán?

Los rumores de su posible distanciamiento quedaron desbaratados luego de que Magaly Medina revelara un ampay donde Yahaira Plasencia aparece ingresando al departamento de Jefferson Farfán en Miraflores, cuando el futbolista se encontraba en Rusia.