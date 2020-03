Yahaira Plasencia en el ojo de la tormenta. La salsera se mostró furiosa con una periodista que fue a cubrir un concierto de la salsera. El momento incómodo fue grabado por las cámaras del programa América Hoy.

No soporta las críticas. En una presentación que realizó para el programa Esto es Guerra, Yahaira Plasencia desafinó al cantar en vivo. Esto generó una ola de comentarios negativos sobre su profesionalismo. Al parecer estas críticas la habrían afectado y se desquitó con una reportera del programa América Hoy. En las imágenes se observa la prepotencia de la salsera, quien incluso amenazó a la joven que hacía su trabajo.

En la grabación se observa que la reportera se acerca a entrevistar a la salsera. Es en ese momento que consulta con un integrante de su equipo si la chica pertenece al programa donde se realizaron las críticas, al confirma la información es que Yahaira Plasencia se pone agresiva con la joven. La cantante alza la voz y pregunta “¿Ustedes han rajado de mí?¿que no quería cantar a Capela?” dice bastante enérgica la intérprete de ‘Y le dije no’.

La reportera se defiende afirmando que pertenece al programa América Hoy, donde la cantante es tratada bastante bien. Sin embargo, Yahaira Plasencia termina amenazando a la joven y le dice “Mucho cuidadito”. Tras el impase, los conductores del espacio televisivo indicaron que la reacción de la salsera se habría producido porque se confundió de espacio televisivo.

Yahaira Plasencia intentó poner paños fríos a la situación y se comunicó con el programa para pedir disculpas. “Yo me llevo muy bien con ustedes (...) pero fue broma, jamás (...) yo sé que los canales siempre van a hablar. Justo mi llamada es para pedir disculpas si es que lo tomaron mal”, explicó la salsera. Al respecto, Renzo Schuller, uno de los conductores del espacio televisivo, le pidió que realice una compensación económica porque la joven reportera se encuentra asustada. De esta manera solucionaron el impase.

Yahaira Plasencia explota contra joven periodista

SU PRESENTACIÓN EN DIVAS

Yahaira Plasencia estuvo presente en la última gala de Divas. La salsera dijo que tuvo problemas al cantar y bailar al mismo tiempo. “Cantar y bailar a la vez hace tiempo no lo hacía. Igual agradecerle a toda la producción por confiar en mí, por elegirme como artista... No te voy a negar que me sentí muy nerviosa por la plataforma que se subió, porque el vestuario se mueve una cosa, se mueve otra, los zapatos, no tenía un short abajo... bien complicado pero estoy contenta", dijo la cantante.

Asimismo, aseguró que no cree haber opacado a Rosángela Espinoza, como lo dijo la jurado Belén Estévez y la conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens. “No, no, yo he estado en los ensayos y para qué, todas las chicas lo han hecho súper bien. Esta vez yo me fui por las combatientes (...) pero del otro lado también había mucha sensualidad por parte de Michi, de Luciana, que me ha sorprendido cómo está bailando, y de Palomita”, agregó.

Yahaira Plasencia se va a radicar a Miami y espera encontrarse en alguna gala con William Levy

VIDEOS RELACIONADOS

Rebeca critica decisión de juntar a Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia





Yahaira Plasencia reveló qué le dijo Daddy Yankee

TAMBIÉN PUEDES LEER

Yahaira Plasencia se va a radicar en Miami y le gustaría encontrarse en alguna gala con William Levy

Rebeca Escribens da con palo a Esto es Guerra por poner a bailar juntas a Yahaira y Rosángela: “La producción, no se a quién se le ocurrió, colocarlas a la misma altura”

Yahaira Plasencia: Su graciosa reacción al enterarse que William Levy la sigue en Instagram