Diferentes personalidades de la farándula peruana acudieron el domingo y lunes a los conciertos que dio el boricua Bad Bunny en Lima, el cual hizo delirar a todos. Sin embargo, hubo algunos que prefirieron otras alternativas musicales, como fue el caso de Yahaira Plasencia, quien acudió a un show cristiano.

El portal Instarándula exhibió las imágenes de Yahaira y su mamá en el conccierto de Jesús Adrián Romero, el cual tuvo lugar el 12 de noviembre en el marco de la gira “Tour de la esperanza 2022″.

Como se aprecia, la salsera y su madre se encuentran con las manos levantadas cuando fueron captadas por una ‘ratuja’. “La ‘Yaha’ con su mami en concierto de Jesús Adrián Romero”, publicó Instarándula.

Cabe recordar que Bad Bunny se presentó el domingo 13 y el lunes 14 en un Estadio Nacional casi colmado, en donde repasó los mejores éxitos de su album “Un verano sin ti”, así como canciones de sus antiguas producciones.

Yahaira revela que quiere cantar con Daniela Darcourt

Yahaira Plasencia concedió una entrevista para ‘América Espectáculos’, en la cual manifestó que los problemas con Daniela Darcourt quedaron en el ayer, por lo cual no ocultó su emoción ante la posibilidad de grabar con la autora de ‘Señor Mentira’.

“Me preguntaron por Daniela, también por Cielo Torre, Gaby Zambrano, exponentes mujeres de salsa y por qué no actuar con Daniela y dije que no tengo problemas con nadie, puedo hacer (un duo) con Daniela”, sentenció Yahaira Plasencia.

