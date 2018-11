Yahaira Plasencia cuando le preguntaron por Daniela Darcourt: "No tengo tiempo"

Yahaira Plasencia corrió descalza por las instalaciones de América Televisión, luego de presentarse en el desafío de ‘El artista del año’, programa que plantó en una anterior temporada dejando entrever que no volvería.



La salsera, durante la maratón que realizó resguardada por su hermano, evitó responderle a Daniela Darcourt, quien dijo recientemente que no era honesta.



¿Yahaira, no tienes unos minutos para la prensa?

No tengo tiempo... (interrumpe su hermano) No va a hablar porque estamos tarde para un show.



Después, Yahaira Plasencia ingresó al camerino mientras su hermano cuidaba la puerta donde la aguardaba la prensa.



“Que el señor traiga el carro... que lo traiga que me canso. ¿Dónde están mis zapatillas?”, dijo la ‘Totó’ mientras seguía corriendo.



Yahaira, Daniela Darcourt afirmó que no eres honesta, que tienes doble discurso.

(guarda silencio)



Regresaste al programa....

Todo está tranquilo, chicos, lo mejor ha sido volver con un caso social y ayudar al niñito que lo necesitaba.



Yahaira apoyó a Benjamín, que sufre del síndrome Treacher Collins, bailando marinera norteña.



SE REAFIRMA

​

Por su parte, Daniela Darcourt indicó que no ha cambiado el concepto que tiene de Yahaira Plasencia y para ella sigue siendo poco honesta.



“Yo dije que no es honesta porque es cierto. Ella ha salido a referirse a mí como la ‘señorita’, nunca con mi nombre, ha dicho que nunca ha visto mi espectáculo, que no se ha cruzado conmigo... lo cual es completamente falso. Cómo pretende que diga que ‘todo está bien’, si sale y miente con respecto a mi tema... prefiero que me odien por decir la verdad a que me tilden de mentirosa, cínica, hipócrita o de doble cara. Si algo no me gusta, lo voy a decir de la mejor manera, sin ofender ni faltarle el respeto a nadie, y esa es mi percepción sobre Yahaira”, expresó.



Por último, dijo que no se cruzó con la ‘Totó’ a pesar de estar en el mismo canal.