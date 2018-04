Yahaira Plasencia ya tiene nueva canción original: "Lo que conseguí, nadie me lo ha regalado" [VIDEO]

¿A quién se la dedica? Yahaira Plasencia compartió un avance de su nueva canción inédita y sorprendió a muchos de sus seguidores con la letra de su canción.

En una historia en su cuenta de Instagram, Yahaira Plasencia compartio parte de la letra que se escuchará en su nueva canción original y ya ha levantado polémica en las redes.

"Todo sueño es alcanzable, la vida me lo ha demostrado. Me preparé, la luché y lo conseguí. Nadie me lo ha regalado. Muchos pensaron que sola yo no podía", se lee en la cuenta de Yahaira Plasencia.

En otro video colgado en su cuenta de Instagram, Yahaira Plasencia se muestra cantando otro extracto de su canción, que al parecer ha titulado la original.

"Yo tengo mi forma propia. Yo soy la original y los demás son copia", se le escucha decir a Yahaira Plasencia con el sonido salsero de fondo que tanto la caracteriza.

Al parecer, Yahaira Plasencia quiere dejar todos los escándalos atrás y brillar por su propio talento. Solo queda esperar a ver si su nueva canción se consolida como un éxito en las listas peruanas.

