Yahaira Plasencia sorprende a todos al confirmar que ya no está soltera ¿Quién conquistó su corazón? [VIDEO]

Desde que Yahaira Plasencia anunció el fin de su relación con Jefferson Farfán, se ha especulado mucho sobre su vida amorosa. La cantante de salsa fue relacionada con su amigo Bryan, así como con Luis Alonso Bustíos en Esto Es Guerra.

Sin embargo, el nombre de Jefferson Farfán siempre se repitió una y otra vez. Por eso, esta vez sorprendió cuando Yahaira Plasencia comentó en una entrevista para el programa 'En Boca de Todos' que ya no estaba soltera.

Así es. Cuando Tula Rodríguez le formuló un par de preguntas inocentes a Yahaira Plasencia durante un enlace en vivo, la cantante no dudó en manifestar que de su corazón ya lata por alguien.

"Prométenos que nos va responder todo, absolutamente todo. Por ejemplo, si sigues soltera, si hay alguien que te whatsappea", decía Tula Rodríguez durante el programa. Lo que ni ella o el resto del panel esperó fue la respuesta de Yahaira Plasencia.

"Ya no estoy soltera, ya no estoy soltera. Les cuento el martes", dijo Yahaira Plasencia. Esta frase dejó sin palabras a los conductores y le pidieron que no cuente más detalles de su situación hasta una próxima ocasión.

¡Yahaira Plasencia encontró el amor!

