Yahaira Plasencia presenta su 'nueva casa' tras rumores de reconciliación con Jefferson Farfán

¿Lo confirmó?Yahaira Plasencia se encuentra en Miami trabajando en lo que viene siendo su nueva etapa como cantante apuntando a la internacionalización. La cantante se encuentra en el ojo de la tormenta ante los rumores de una posible reconciliación con Jefferson Farfán.

¿Cómo nacen los rumores? Resulta que Yahaira Plasenciase habría comprado un lujoso departamento en una exclusiva zona de Lima y detrás de esta adquisición estaría nada más y nada menos que Jefferson Farfán, reveló el programa Magaly Medina.

Pese a ello, Yahaira Plasencia ha preferido guardar silencio y solo bromear con las habladurías. Hace unos días, utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video en el que pedía a sus seguidores que no crean en rumores.

Actualmente, Yahaira Plasencia está en Miami y desde allí aprovechó para publicar una foto desde el estudio de grabación mostrando a todos sus fans 'su nueva casa'.

"This is my new house! 🔥💪🏻 (Esta es mi nueva casa)", escribió Yahaira Plasencia en su cuenta de Instagram acompañado de una imagen en la que aparece rodeada de los productores musicales con los que trabaja en Miami.

¿Se confirmará su reconciliación con Farfán?