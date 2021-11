Yahaira Plasencia fue anunciada la noche del último sábado como la nueva participante de ‘El Artista del Año’. La salsera aprovechó su presentación para volver a pedir disculpas públicas por su incidente con la Policía al esconderse en una maletera al hacer una fiesta en plena pandemia.

En medio de su retorno al escenario televisivo de Gisela Valcárcel, la cantante compartió a través de su Instagram un pomposo arreglo floral que le llegó a su camerino del programa. En el mensaje decía: “Ya tú eres mi ganadora” bajo una romántica canción de Alejandro Sanz.

Pese a que muchos interpretaron que se trataba de un nuevo galán, las instachismosas de Instarándula hicieron su trabajo y descubrieron a los padres de la salsera en diferentes tiendas de flores como Rosatel. ¿Coincidencia?

Al respecto, el popular Samuel Suárez no evitó burlarse sobre ello y de manera irónica aseguró que Yahaira Plasencia jamás haría algo así para llamar la atención y “vender humo”.

“Qué vergüenza, ratujas, cómo van a dejar entrever que la Yaha se manda a comprar sus propias flores para vendernos humo, jajaja”, dijo.

“Malos son, perdóname Yaha, te lo digo con el corazón. Yo a veces no entiendo a estas chicas qué les pasa, uno manda material y dice ‘cómo pueden estar pensando esas cosas’ si tú eres incapaz de mandarte flores a ti solita”, agregó.

Yahaira Plasencia presume que le envían flores, pero usuarios la delatan: ¿Se las compró ella misma? Video: Instarándula

YAHAIRA APARECIÓ ARREPENTIDA EN ‘EL ARTISTA DEL AÑO’

La popular ‘Reina del totó’, Yahaira Plasencia, se presentó en ‘El Artista del Año’ y se mostró muy arrepentida por el incidente de su fiesta en Cieneguilla y dijo que la pasó muy mal por los comentarios que generaron su accionar. “Fue muy fuerte”, señaló.

“Uno de mis peores errores es ser tan confiada, no me justifico, cometí un error. La pasé mal, no es la primera vez que siento esta presión mediática”, dijo Yahaira Plasencia sobre cómo afrontó este caso.